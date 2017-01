Curtis Stigers erzählt mit seinen Liedern ganze Geschichten

Rastatt - Er erzählt mit seinen Liedern ganze Geschichten, die er nicht nur mit seiner unverkennbaren Stimme zum Ausdruck bringt, sondern auch in Gestik und Mimik in Szene setzt - Curtis Stigers begeisterte zusammen mit der SWR-Big-Band am Samstagabend zwei Stunden lang das Publikum im Mercedes-Benz-Kundencenter Rastatt.

Stigers entführte die 750 Gäste im ausverkauften Saal zurück in die 1960er Jahre. Damals kehrte Sinatra zehn Jahre nach einem Karriereknick zurück auf die Bühne. Mit seinem neuen swingenden Sound eroberte er die Bühnen in Las Vegas, darunter die des Sands Casinos. Der Livemitschnitt eines seiner Konzerte von 1966 gehört heute zu den Klassikern der Sinatra-Alben. Viele der von Curtis Stigers interpretierten Titel stammten aus dieser Dekade.

Dabei wirkte Stigers nicht nur als Sänger und Saxofonist, sondern ähnlich wie "the voice" auch als Entertainer. Witzig und mit fast britischem Humor führte er auf Englisch durch das Programm. Die SWR-Big-Band eröffnete den Abend mit drei Jazz-Stücken. Mit dem Titel "Dimensions in Blue" verwandelten die fünf Saxofonisten, vier Posaunisten, vier Trompeter sowie die Rhythmusgruppe mit Bassist, Gitarrist und Schlagzeuger und dem Pianisten die Halle in einen Konzertsaal.

Das von Quincy Jones stammende Lied "Moanin" besticht durch funkige Passagen und beeindruckte durch das Trompetensolo. Mit einem Saxofon- und Posaunensolo stellte die Band bei dem Lied "Not Really the Blues" auch das Können der einzelnen Musiker unter Beweis. Fröhlich und unbeschwert klingt der Sinatra-Titel "Come Fly with Me" mit dem Curtis Stigers die Bühne betrat. Dem folgte das Liebeslied "I've Got You Under My Skin", das durch sein markantes Posaunensolo besticht. Traurig und zutiefst melancholisch ist das Lieblingslied von Sinatra "Don't Worry about Me", das der Interpret mit seinem samtigen Timbre authentisch interpretierte. Im Gegensatz dazu befeuerte Stigers Titel aus seinem neuen Album ""Hooray for Love" die positive Kraft der Liebe. Ebenso euphorisch wirkte der einst von Sinatra gesungene Titel "You Make Me Feel so Young", den Stigers mit einem Saxofon-Solo einleitete. Hätte Sinatra einst Bob Dylan im Backstage-Bereich getroffen und daraufhin dessen Lied "I'll be Your Baby Tonight" interpretiert, hätte es vermutlich so geklungen, wie Stigers es intonierte. Der Titel "Fly Me to the Moon" erhielt seine Bekanntheit nicht ausschließlich durch die Sinatra-Interpretation, sondern auch weil er als Hintergrund-Musik zur Fernsehdokumentation der Mondlandung ausgestrahlt wurde - von der SWR-Big-Band wunderschön mit einem Querflötensolo arrangiert.

Ganz dem Stil des "Easy Listening" verpflichtet ist das Stück "The Best is Yet to Come", das Stigers auch mimisch umsetzte. Als "sexiest song" bezeichnete er das ursprünglich von dem Deutschen Heinz Meier geschriebene Lied "Summer Wind", welches erst durch Sinatra erfolgreich wurde. "They Can't Take that Away from Me", ein Popsong von George Gershwin, findet sich auch auf dem neuen Album Stigers', das übrigens am 20. Januar in den USA erschienen ist. Mehr wolle er zu diesem Datum (Einführung Trumps ins Präsidentenamt) gar nicht sagen, betonte er.

Mit dem Top-Ten-Hit "I Wonder Why" debütierte Stigers 1992 in Deutschland, weshalb dieser Titel sein persönlicher Klassiker im Programm ist.

Der Bassist Decebal Badila gab den ganzen Abend lang den Rhythmus auf dem Kontrabass an. Besonders virtuos setzte er das "How Cute can You Be" auf seinem Instrument um. Fast wie in einer Theaterszene interpretierte der Musiker den Titel "One for My Baby". Die Zuschauer fühlten sich in eine Bar versetzt, an der Pianist Klaus Wagenleiter am Flügel spielte, meisterhaft unterstützt von den Saxofonisten.

Nach zwei Zugaben zeigte das Publikum mit stehenden Ovationen seine Begeisterung für die spielfreudige Big Band mit ihrem herausragenden Klang und einen Solokünstler, der als "singender Tenorsaxofonist" überzeugte.