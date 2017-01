"Manchmal ist es ein hartes Brot"

BT: Herr Baldo, die Klamotte Würmersheim musste in den vergangenen Monaten drei Veranstaltungen mangels verkaufter Karten absagen, eine davon in der neuen Spielstätte "Kleine Klamotte" in der Auer Straße 14. Ist das für einen künstlerischen Leiter nicht sehr demotivierend, wenn man das Programm zusammenstellt, Künstler engagiert und dann nichts daraus wird?

Dieter Baldo: Wenn man Kunst macht, darf man nicht zimperlich sein. Manchmal ist es ein hartes Brot. Gerade was die Veranstaltung mit dem Schweizer Kabarettisten "Veri" am 21. Januar betrifft: Da waren zur gleichen Zeit drei weitere künstlerische Veranstaltungen in Durmersheim angeboten. So was kann man nicht wissen. Als künstlerischer Leiter muss man mit hochkarätigen Künstlern mindestens ein Jahr vorher Verträge abschließen.

Wenn wir Veranstaltungen absagen müssen, demotiviert mich das nicht. Wir leben hier auf dem "Dorf" - und da muss man mit allem rechnen. Auch dass die Zuschauer, wenn eine Schneeflocke fällt, ausbleiben. Als ehemaliger Dramaturg an verschiedenen großen Theatern kenne ich das "Leid" der Programmplanung.

Bertolt Brecht hat mal in seiner "Dreigroschenoper" gesagt: "Ja, mach nur einen Plan / sei nur ein großes Licht / und mach dann noch 'nen zweiten Plan / gehn tun sie beide nicht."

BT: Warum können die Veranstaltungen Ihrer Meinung nach die Zuschauer nicht locken?

Baldo: Wenn man wüsste, wie das "Anlocken" der Zuschauer geht, hätten wir überall volle Häuser. Aber man muss auch bedenken, dass sich überhaupt nur wenige für Kultur wirklich interessieren. Da denkt man doch zuerst an die großen Theater, wo ein Theaterstuhl mit über€ 100 Euro subventioniert ist.

BT: Ziehen Sie daraus eine Konsequenz?

Baldo: Wir haben bereits in dieser Spielzeit die Konsequenz gezogen, indem wir in der "Kleinen Klamotte" hauptsächlich nur Gastspiele anbieten, während wir bei den "Bickesheimer Klosterfestspielen", die ja auch von mir als künstlerischer Leiter und Vorsitzender geleitet werden, von Mai bis September nur Eigenproduktionen machen. Dort spielen wir neben dem Theaterstück "Der kleine Prinz" nach dem Roman von Antoine de Saint-Exupéry, hauptsächlich für Schulen, "Venus im Park" - eine kleine musikalische Komödie über die Liebe von mir, "Musikalische Mond- und Nachtfahrt" - Lieder & Lyrik von der Romantik bis heute -, und zu "500 Jahre Reformation" machen wir ein Projekt mit der Volkshochschule Landkreis Rastatt: "Katharina und Martin Luthers Tischreden". Außerdem gibt es im Klostergarten noch "Poetische Natur-Schau-Spiele, Land-Art-Performance" - Idee und Ausführung von mir.

BT: Entsteht der "Klamotte Würmersheim" durch die kurzfristig abgesagten Vorstellungen finanzieller Schaden?

Baldo: Die wichtigste Konsequenz war, um Schaden vom Verein abzuwenden, dass wir aus dem Gemeindezentrum Würmersheim ausgezogen sind, weil wir für jede Veranstaltung 200 Euro Miete bezahlen mussten. Wenn wir zum Beispiel 1 000 Euro bei einer gut besuchten Vorstellung einnehmen, zahlen wir an den Künstler 70 Prozent der Einnahmen - da bleibt für den Verein nicht mehr viel. In der "Kleinen Klamotte" zahlen wir nur für Strom und Heizung.

BT: Wie wollen Sie die "Kleine Klamotte" im Durmersheimer Kulturleben etablieren?

Baldo: Wir werden sehen, was mit der "Kleinen Klamotte", die erst jetzt in dieser Spielzeit hauptsächlich bespielt wird, noch passiert und ob sie das Durmersheimer Publikum annimmt. Für einen Künstler sind rund 60 bis 70 Zuschauer ideal; er ist nah dran und braucht keine technische Verstärkung. Außerdem ist die "Kleine Klamotte" mit einer kleinen Bühne, Scheinwerfern und so weiter genau so gut ausgestattet wie die "Große Klamotte" im Gemeindezentrum Würmersheim.