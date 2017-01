"Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind" Rastatt (sb) - "Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind", beschreibt Ulrich Zimmermann, Pfarrer der evangelischen Thomasgemeinde, die Idee von besonderen Glaubenskursen, die seine Gemeinde ab dem 9. März anbietet. Denn nicht in den Gemeinderäumen in der Siedlung, sondern im Niederbühler Schnick-Schnack will ein Team mit Interessierten unter dem Motto "Lebenslieder - Was im Leben eine Rolle spielt" ins Gespräch kommen. "Der Gedanke zu diesen besonderen Glaubenskursen ist auf einem Perspektiventwicklungsseminar im vergangenen Jahr entstanden", berichtet CVJM-Mitarbeiterin Lydia Bollinger. Die Idee dabei: Die Hemmschwelle für Kirchenferne soll niedrig gehalten werden. Denn wer kommt, kennt die lockere Umgebung im Schnick-Schnack oft schon. Ansprechen will das Gemeindeteam Menschen, die "voll im Leben stehen", wie es Gerhard Friedrich, Mitglied der Gemeindeleitung formuliert. Er möchte Brücken bauen und mit Menschen wichtige Fragen rund um den christlichen Glauben besprechen. Dies soll anhand verschiedener Lieder bekannter Künstler wie Herbert Grönemeyer, Tim Bensko oder der Gruppe Pur geschehen. "Wir hören uns die Lieder gemeinsam an und schauen die Texte an. Deshalb ist geplant, vor allem Lieder mit einem deutschen Text zu nutzen", erklärt Zimmermann und freut sich, mit diesem neuen Angebot vor allem Menschen anzusprechen, die "voll im Berufsleben stehen und im Alltag oft sehr eingebunden sind". Insgesamt sind fünf Abende geplant, die jeweils eine andere Überschrift haben. Leistung, Wahrheit, Leid, Schuld und Glaube sind die angedachten Themen. "Die Mitarbeiter berichten aus ihrem eigenen Leben und von ihrem eigenen Glauben und zeigen, was sie im Alltag trägt", berichtet Prädikantin Daniela Höschele. Ziel ist es, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. "Wir haben für jeden Abend einen Leitfaden, sind aber sehr offen für Fragen und Anregungen", berichtet Richard Trzeciak vom Konzept der besonderen Glaubensabende, bei denen man auf eine lockere und entspannte Atmosphäre in der Gaststätte setzen will. Die Glaubenskurse sind bereits die zweite Idee, die aus dem Perspektivseminar der Gemeinde umgesetzt werden. Seit gut einem halben Jahr werden im ersten Projekt "Thomascafé" Menschen jeweils am Donnerstagsnachmittag zu Kaffee und Kuchen in das Gemeindezentrum eingeladen. "Es kommen auch viele, die sonst kaum oder keinen Kontakt zur Gemeinde haben", freut sich Pfarrer Ulrich Zimmermann. Aufgrund der großen Nachfrage findet das Café nun wöchentlich statt. Ein einmaliges Angebot sollen vorerst die "Lebenslieder"-Glaubenskurse sein. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, bittet die Gemeinde um eine Anmeldung für die fünf Abende am 9., 16., 23. und 30. März sowie am 6. April, jeweils 19.30 bis 21.30 Uhr. Für Snacks wird um einen einmaligen Beitrag von zehn Euro gebeten. Getränke sind selbst zu bezahlen. Fragen rund um die Glaubenskurse beantwortet das Pfarramt der evangelischen Thomasgemeinde unter (072 22) 391 76 oder per E-Mail unter pfarramt@thomasgemeinde-rastatt.de. Unter dieser Adresse sind auch Anmeldungen möglich.

