Preisträger müssen nacharbeiten



Rastatt (red/ema) - Einen eindeutigen Wettbewerbssieger gibt es (noch) nicht, dafür zwei zweite Preisträger: Einstimmig hat sich das Preisgericht zum Architektenwettbewerb "Neubau Hans-Thoma-Schule" dafür ausgesprochen, das Architekturbüro Ackermann+Raff GmbH & Co. KG mit Planstadt Senner Landschaftsarchitektur aus Stuttgart sowie das Architekturbüro architektei mey gmbh mit Bierbaum.Aichele.Landschaftsarchitekten PartG aus Frankfurt am Main als zweite Preisträger auszuwählen. Wie aus einer städtischen Pressemitteilung hervorgeht, werden die beiden Preisträger aufgefordert, ihre Entwürfe nachzuarbeiten. Konkret bittet die Jury die beiden Preisträger, "den genauen Verlauf der vorhandenen öffentlichen Straßen und Wege sowie den geplanten Verlauf des Geländes auf dem Baugrundstück in die Vorentwürfe einzuarbeiten." Außerdem soll "der barrierefreie Zugang zu einer der Ebenen der vorhandenen Turnhalle nachvollziehbar dargestellt werden." Sobald die Überarbeitungen vorliegen, wird die Jury nochmals zusammenkommen und einen Preisträger empfehlen. Vorgesehen ist, dass der Gemeinderat spätestens im April den Planungsauftrag vergibt. Die Bauarbeiten für den Neubau sollen im Frühjahr 2019 beginnen. Der Unterricht in der neuen Schule könnte dann zum Schuljahr 2020/2021 starten. Als Gesamtkosten für das Projekt sind zehn bis zwölf Millionen Euro veranschlagt. Bei dem Entwurf aus Stuttgart wird die Gesamtanlage der Schule durch eine Reihung von Einzelhäusern gebildet, die entlang dem Ötigheimer Weg eine "angenehme Gliederung ergeben", urteilt die Jury. Die Arbeit aus Frankfurt ist bestimmt durch einen Riegel entlang dem Ötigheimer Weg; die Aula öffnet sich großzügig zum Schulhof hin. Mit der Wahl der zwei zweiten Preisträger ist ein Preisgeld von jeweils 16500 Euro verbunden. Die Jury lobte weiterhin einen dritten und einen vierten Preis aus, dotiert mit 9000 und 6000 Euro. Außerdem gab es drei Anerkennungen für Entwürfe, die mit jeweils 4000 Euro honoriert wurden. Am Wettbewerb beteiligt hatten sich 18 Architekturbüros aus Deutschland. Für ihre Entscheidung hatte sich die Jury unter dem Vorsitz von Stephan Eberding aus Stuttgart den ganzen Freitag Zeit genommen. Der Jury gehörten sowohl Fachpreisrichter aus dem Bereich Architektur- und Landschaftsplanung an als auch Vertreter der Verwaltung und die Schulleitung der Hans-Thoma-Schule. Betreut wird der Wettbewerb vom Mannheimer Architekturbüro Kaupp+Franck Architekten. Alle Wettbewerbsarbeiten sind ab heute bis Freitag, 27. Januar, in der Badner Halle ausgestellt und können von 13 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

