Erfolgreiches Gehirnjogging für Senioren

(ham) - Heidi und Willi Gerstner sind begeistert. Als "blutige Anfänger" haben sich die beiden Gausbacher erstmals ans Schachbrett gewagt. "Es macht Spaß", sagt Willi Gerstner und findet, die neue Betätigung habe ihm "geistig schon viel gebracht". Durchweg positiv sahen auch die anderen Teilnehmer den ersten Seniorenkurs von Thomas Braun.

Nach seiner erfolgreichen Schach-AG an der Grundschule in Oberweier legt er diese Woche nun zusätzlich an der Albert-Schweitzer-Schule in Muggensturm los. Auch dort stößt das Angebot schon im Vorfeld auf enormes Interesse.

Der engagierte Jugendleiter der Rochade Kuppenheim wollte seinen Denksport einmal älteren Semestern nahebringen - und stieß in eine Marktlücke. Zweifelte der Talenteschmied zunächst am Erfolg bei Älteren, rannten ihm die Senioren im Alten Kindergarten (Viktoriastraße 2) in Kuppenheim offene Türen ein. Braun musste gleich zwei Kurse anbieten. So viele sind es nun mindestens. Die Fortgeschrittenen aus dem ersten Kurs treffen sich morgen, 25. Januar, von 15.30 bis 17 Uhr wieder. Ein neuer Anfängerkurs für Senioren beginnt direkt danach ab 17 Uhr. Er soll erneut über zehn Nachmittage gehen. Und sollte der Andrang erneut enorm sein, will der umtriebige Braun einen dritten Kurs von 18.30 bis 20 Uhr leiten. Dem 49-Jährigen geht es nicht darum, Turnierspieler auszubilden. "Spaß und der gesundheitliche Aspekt sollen im Vordergrund stehen. Egal, ob Anfänger oder Gelegenheits- und Hobbyspieler - in der Gruppe sind alle aus dem Raum Rastatt und dem Murgtal herzlich willkommen", betont Braun. Schach hat viele positive Seiten. Es trainiert die "grauen" Zellen und fördert die Konzentration.

Darauf setzt jetzt zudem die Albert-Schweitzer-Schule in Muggensturm. Rektor Johannes Hermann bemühte sich seit einem Jahr, eine Schach-AG ins Leben zu rufen. In Ungarn ist der Denksport mittlerweile sogar Pflichtfach - denn Untersuchungen ergaben, dass sich Schüler in allen Fächern verbessern, wenn eine Stunde Mathematik pro Woche durch die logische Schulung mittels des alten Brettspiels ersetzt wird. In Muggensturm haben sich bereits 23 Grundschüler für die erste Schach-AG, die am Donnerstag (15 bis 16 Uhr) beginnt, angemeldet.

Infos: Thomas Braun, (0151)14142788 oder per E-Mail an: baeckereibraun@ aol.com.