Unmut über Änderungen

Elchesheim-Illingen - "Vorstellung des künftigen Pflegeheimbetreibers Haus Edelberg" hieß am Montag bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in Elchesheim-Illingen ein Tagesordnungspunkt. Er sorgte für geballten Unmut über gravierende Änderungen. Die Möglichkeit, durch den Kauf von Pflegeapartments an dem Vorhaben teilzuhaben, wird es entgegen früheren Aussagen nicht geben. Der Betreiber will das Pflegeheim jetzt in eigener Regie bauen und komplett Eigentümer bleiben.

Wegen der Veränderungen mussten der Projektentwickler Ernst Hennrich und Quirin Schlott, Regionalleiter des Pflegeheimunternehmens, heftige Vorwürfe einstecken. Zu Beginn der Zusammenarbeit sei "immer gesagt" worden, dass man Wohnungen oder Pflegezimmer kaufen könne. Das wird nun nicht der Fall sein, läutete Otto Heck (EIL), der als stellvertretender Bürgermeister die Sitzung leitete, mit noch verhaltener Wortwahl die Kritik ein.

Norbert Schmidt (EIL) erinnerte daran, dass noch beim Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags im Juli 2016 ein Vorkaufs- und Belegungsrecht für ortsansässige Interessenten gegolten habe. Nun stelle sich heraus, dass Zusagen "kaum versprochen, schon gebrochen" worden seien. Es sei "fatal" gewesen, die Fläche - ein "Filetstück" - zu veräußern. Er sei überzeugt, dass die jetzt offenbarten Absichten älter seien, als behauptet. Es sei nur darum gegangen, die Gemeinde zu kapern.

Von der Erklärung, dass man den Bürgern der Gemeinde Vorzugsrechte "unter Berücksichtigung der jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen" einräumen werde, hielt Schmidt nicht viel. Die Formulierung sei "wachsweich". Heck merkte an, dass Hennrichs Firma die Änderungen für unproblematisch halte, weil für die Rheinstraße 9 ein Vorkaufsrecht bleibe. Was darunter zu verstehen ist, erklärte Hennrich auf eine Nachfrage von Heinz Bollweber (CDU): Für den Wohnungskauf werde es einen Zeitrahmen von drei bis vier Monaten geben.

Für sein Büro wäre es auch in finanzieller Hinsicht besser gewesen, die Pflegeheimeinheiten ebenfalls als Teileigentum zu verkaufen. Die Abkehr sei Wunsch des Betreibers. Silke Kieser (EIL) stimmte Schmidts Vorhaltungen ausdrücklich zu. Man bekomme den Eindruck, die Gemeinde sei "über den Tisch gezogen worden", ärgerte sich Kieser.

Ein flammendes Plädoyer zugunsten der gescholtenen Unternehmen hielt Rechnungsamtsleiter Klaus Weisbrod. Er machte mehrfach "glückliche Umstände" aus. So ergebe sich durch die Pläne für die Rheinstraße 9 "in der Summe" ein "besseres Projekt". Die Vorzugsbedingungen in den Kaufvertrag einzubeziehen, wäre juristisch schwierig gewesen.

Dieter Link (ABL) sah die Rheinstraße 9 als "bessere Lösung" an, da betreutes Wohnen dort nicht mit dem Pflegeheim unter einem Dach sein werde. Auch könnten die barrierefreien Wohnungen dort nicht nur für Senioren, sondern zum Beispiel auch für Behinderte geeignet sein. Das ändere aber nichts daran, dass Versprechen gebrochen worden seien.

Zur Eigentumsfrage beim Pflegeheim erklärte Edelberg-Repräsentant Schlott, dass Teilbesitz anfangs prima funktioniere. Je älter eine Immobilie werde und je mehr Eigner es gebe, werde es aber immer schwerer, Modernisierungen durchzuführen. Es sei für sein Unternehmen besser, alles in eigener Hand zu haben.

Aus diesen Ausführungen folgerte Heck, dass sich bei Edelberg wohl die Geschäftsphilosophie geändert habe. "Richtig", bestätigte Schlott.

Überhaupt nicht zur Sprache kam, dass in den Ratsunterlagen weniger von Edelberg die Rede wahr, sondern von der Orpea Deutschland GmbH. Diese hat 2014 die Edelberg-Gruppe zusammen mit der damaligen Muttergesellschaft Silver-Care-Holding übernommen. Orpea Deutschland wiederum ist die Tochter eines französischen Konzerns. Bedeutender Teilhaber ist mit 15,9 Prozent ein kanadischer Pensionsfonds.