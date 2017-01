Zwist um Stellenkürzung Rastatt (ema) - Das Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung im Landratsamt ist offenbar personell so ausgedünnt, dass die Arbeit nur noch eingeschränkt bewältigt werden kann. Verschärft wird die Situation durch eine Stellenkürzung, die bei der Haushaltsberatung im Verwaltungs- und Finanzausschuss für Zwist sorgte. SPD-Kreisrat Stefan Schwaab sprach gar von einer "Wirtschaftsbehinderung". Zur Sprache kam die Misere bei der Diskussion über den Stellenplan für 2017. Die Verwaltung schlug vor, 1,25 Stellen in dem Amt zu streichen. Damit folgte man einem Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses im vergangenen Oktober. Hinter verschlossener Tür widersetzte sich damals eine Mehrheit des Gremiums dem Wunsch, das Amt für Baurecht und Naturschutz, Recht und Ordnung zu stärken. Die Verwaltung drängte auf Personalzuwachs, weil im Zuge einer Änderung des Landesnaturschutzgesetzes deutlich mehr Aufgaben auf die Behörde zukamen. Allein im ersten Halbjahr 2016 gab es im Bereich Naturschutz eine Zunahme der Fälle um 28,5 Prozent auf 1290. Hinzu kam die Begleitung von Großprojekten, wie etwa Presswerk Kuppenheim, Rastatter Tunnel und Autobahn-Anbindung des Baden-Airparks. Grünen-Sprecher Hans-Peter Behrens sprach gestern von einem "schlechten Signal an die Belegschaft". Sein Antrag, die Stellenkürzung zu widerrufen, fand jedoch keine Mehrheit. Dass sich der personelle Aderlass offenbar auch aufs Baurecht auswirkt, machte Kreisrat Schwaab in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins Unimogmuseum zum Thema. Die bereits bestellte Firma für die Erweiterung des Museums habe man im Januar zurückpfeifen müssen, weil trotz Bauantrags im Oktober eine Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ausstand. Hier gehe es immerhin um eine Investition von einer Million Euro, so Schwaab. CDU-Fraktionschef Toni Huber rechtfertigte die Kürzung mit Kritik am Land, das den Landkreisen zusätzliche Aufgaben aufhalse, ohne finanzielle Mittel beizusteuern. Er sprach von einer "Chance, sich zur Wehr zu setzen". Der zuständige Dezernent Jörg Peter sagte im Anschluss an die Sitzung, man habe das Personal zunächst aufgestockt, um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Nachdem der Ausschuss im Oktober diesen Schritt verwarf, sei es unter den Kollegen zu enttäuschten Reaktionen gekommen. Ein Mitarbeiter ließ sich versetzen; eine Beschäftigte kündigte mit der Folge, dass viele Aufgaben nur schleppend angegangen werden könnten. In der Sitzung selbst hatte Landrat Jürgen Bäuerle erklärt: "Wir müssen schauen, wie wir über die Runden kommen."

