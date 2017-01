Planer stellt Hallen-Standorte auf den Prüfstand

Iffezheim - Soll die Iffezheimer Festhalle an der Hügelsheimer Straße bleiben oder soll es an anderer Stelle eine neue Halle geben? Der Iffezheimer Gemeinderat befasste sich am Montagabend mit einer Machbarkeitsstudie, in der sieben Standorte geprüft wurden.

Der Karlsruher Planer Andreas Adler, der einen Zwischenbericht bereits Ende November nichtöffentlich im Gemeinderat vorgestellt hatte, entwickelte bei seiner Untersuchung der Standorte Vorentwürfe, stellte eine grobe Kostenschätzung auf und arbeitete die jeweiligen Vor- und Nachteile heraus.

Standort 1: Sanierung der Festhalle in der Hügelsheimer Straße: Adler erläuterte zunächst, auf was es bei der Sanierung der Halle am jetzigen Standort ankommt, ein Neubau mache an dieser Stelle keinen Sinn. Er schlug vor, die Halle von Grund auf zu sanieren und dabei den Anbau aus dem Jahr 1977 zu entfernen. Für eine "zukunftsfähige Nutzung" der Halle müssten die Aspekte Barrierefreiheit, Bühnentechnik, Küche, Anlieferung, Brandschutz, Energie, Schallschutz und Akustik berücksichtigt werden.

Des Weiteren empfahl er drei bis vier zusätzliche Räume, die unter anderem für Proben des Musikvereins genutzt werden könnten. Der bestehende Parkplatz reiche dann laut Adler nicht aus, er empfahl den Bau einer Tiefgarage. Während der etwa eineinhalbjährigen Sanierungsphase stünde die Festhalle jedoch nicht zur Verfügung. Des Weiteren wäre die städtebauliche Neuordnung des Bereichs blockiert. Die Bruttogesamtkosten belaufen sich nach seinen Schätzungen auf rund fünf Millionen Euro. Darin enthalten sind die Neuordnung der Stellplätze für 416500 Euro, jedoch nicht die Kosten für die Tiefgarage.

Standort 2: Bereich östlich und nördlich der Maria-Gress-Schule: Ein möglicher Standort für eine neue Halle ist der nördlich der Schule gelegene Sportplatz, der dann jedoch verlegt werden müsste, so Adler. Synergieeffekte mit den beiden Schulen wären möglich. Des Weiteren gibt es östlich der Schule ein Grundstück der Gemeinde, das im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen ist und das bebaut werden könnte. Die Kosten für einen Neubau liegen zwischen 6,5 und 7,5 Millionen Euro, so der Planer. Als Vorteile wertete er die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen, das Thema Schallschutz sei problemlos, durch den Verkauf der alten Festhallenfläche erziele die Gemeinde Einnahmen in Höhe von etwa 600000 Euro. Die bestehende Halle könnte während der Bauphase genutzt werden. Adler empfahl, diesen Standort weiter zu verfolgen.

Standort 3: Doppelnutzung der Bénazet-Tribüne (erstes und zweites Obergeschoss): Die zur Verfügung stehende Grundfläche von 700 Quadratmetern sei zwar ausreichend, allerdings sei die Raumhöhe mit 3,50 Metern ein Ko-Kriterium. Im Hinblick auf den Zuschnitt der Räume und deren Akustik gebe es "deutliche Nachteile", zudem seien "umfangreiche Brandschutzauflagen" zu erfüllen. Er empfahl, den Standort nicht weiter zu untersuchen.

Standort 4: Ausbau der Freilufthalle beim Rennbahngelände: Adler stellte zwei Varianten vor. Die erste sieht vor, die Freilufthalle abzureißen und sie gemeinsam mit einer Festhalle neu zu bauen (Kosten: 7 Millionen Euro). Die zweite Variante sieht vor, die Freilufthalle zu erhalten, die Festhalle daneben zu errichten und mit der Freilufthalle zu verbinden (Kosten: 5,5 bis 6 Millionen). Ein Vorteil sei, dass es bereits Parkplätze gibt. Problematisch sei jedoch, dass sich der Bereich in einem Grünzug befinde. Deshalb müsse der Rat mit dem Regierungspräsidium eine baurechtliche Grundsatzerklärung herbeiführen. Der Planer empfahl, den Standort weiter zu verfolgen.

Standort 5: Neubau im Bereich der ehemaligen "Krautgärten": Die dortige Grünfläche stellt laut Adler eine wichtige Schneise für den Luftaustausch im Ort dar. Das Grundstück müsste erschlossen werden, der Schallschutz sei problematisch, zudem gebe es im Wohngebiet Schwierigkeiten bezüglich der Stellplätze. Vor diesem Hintergrund riet er von dem Standort ab.

Standort 6: Neubau im Bereich des "Baufelds Hotel" südlich der Bénazet-Tribüne: Die Nähe zum Ort wertete Adler als Vorteil, obwohl der Standort eher "untypisch für eine Festhalle" sei. Er sah es als Vorteil an, dass es ausreichend Stellplätze gibt. Der Bebauungsplan müsste angepasst werden. Allerdings würde man die Chance vergeben, an dieser Stelle einmal ein Hotel bauen zu können. Er schlug vor, den Standort nicht mehr weiter zu verfolgen.

Standort 7: Neubau im Bereich Wittweg, an der Böschungskante zwischen Bebauungsende und Friedhof: Das Baufeld sei zu schmal und das Grundstück zu klein für eine Festhalle, erläuterte Andreas Adler. Im Hinblick auf die Stellplätze gebe es wegen des Wohngebiets Probleme. Er empfahl, den Standort nicht weiter zu verfolgen.

Der Karlsruher Planer ging zudem auf die Folgekosten einer neuen Halle ein, die seinen Berechnungen zufolge zwischen 170000 und 200000 Euro pro Jahr liegen. Die alte Festhalle kostet rund 90000 Euro pro Jahr, verdeutlichte er auf Nachfrage von Harald Schäfer (SPD).

Karlheinz Schäfer (SPD) riet von einer Sanierung der Festhalle ab: "Dann kommt wieder der Brandschutz auf uns zu, das wird ein Fass ohne Boden", mahnte er im Hinblick auf die Erfahrungen bei der Sanierung der Hauptschule. Bertold Leuchtner (CDU) plädierte dafür, sich für die wichtige Grundsatzentscheidung Zeit zu lassen. "Wir haben hier die Jahrhundertchance, ein Quartier in der Ortsmitte neu zu entwickeln", betonte Bürgermeister Peter Werler. Er schlug vor, zunächst zu entscheiden, ob die Halle verlegt wird oder nicht, und sich dann Gedanken über das Raumprogramm zu machen.