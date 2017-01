Mit Körnern durch die karge Winterszeit helfen

BT: Herr Klatt, womit sollte man Singvögel denn jetzt am besten füttern?

Martin Klatt: Besonders energiereiche Nahrung, sprich Fett, ist im Winter sehr wichtig. Gerade die kleinen Singvögel müssen bei dieser kalten Witterung täglich eine Menge an Futter zu sich nehmen, die ihrem eigenen Körpergewicht entspricht.

BT: Lässt sich fetthaltiges Vogelfutter denn auch selbst herstellen?

Klatt: Ja, und zwar am besten mit Rindertalg, das man sich beim Metzger oder im Schlachthof besorgt. Das Talg wird dann in einem Topf ausgelassen und in Joghurtbecher oder halbe Kokosnussschalen geleert und mit Sonnenblumenkernen, Hirse und Haferflocken vermischt. Da der Futterknödel kopfüber aufgehängt wird, sollte noch ein Stöckchen rein, an dem sich die Meisen festhalten können. Wer keine Lust hat, selbst Futterknödel herzustellen, kann diese natürlich auch kaufen oder Fertigfutter im Futterhäuschen ausstreuen. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Körner nicht nass werden. Außerdem sollten die Häuschen so gestaltet sein, dass die Vögel die Futterstelle nicht mit ihren Hinterlassenschaften verunreinigen können. In dieser Hinsicht sind Futtersilos eine elegante Lösung, die sich übrigens das ganze Jahr über anbieten.

BT: Kann man Vögeln denn außer Körnern noch etwas anderes als Futter anbieten?

Klatt: Alle Arten von Nüssen sind gut, wer mag, kann auch einfach Studentenfutter auslegen. Wer gerne bastelt, kann Erdnüsse in der Schale an einer Schnur auffädeln. Drosseln schätzen Apfelhälften. Der Zaunkönig ist ein Insektenfresser, der sich im Winter recht schwertut. Da er sein Futter häufig unter Baumrinden sucht, kann man die noch flüssige Talg-Körner-Mischung auf Baumrinde streichen, wenn man ihm etwas Gutes tun will.

Interview

BT: Wenn es im Sommer trocken ist, freuen sich Vögel an einer Tränke. Bei Frost reduziert sich auch das Angebot an Wasser. Sollte man deshalb Tränken aufstellen?

Klatt: Davon rate ich eher ab, denn es besteht nämlich die Gefahr, dass die Vögel darin baden und das Gefieder durchnässt wird. Wenn es dann gefriert, schadet das den Vögeln.

BT: Ich habe Meisenknödel im Garten aufgehängt, die kaum angeknabbert sind. Was ist in diesem Winter los?

Klatt: Wie der Nabu bei seiner jährlichen Zählung im Rahmen der "Stunde der Wintervögel" im Januar festgestellt hat, gibt es vor allem im Süden deutlich weniger Meisen als sonst. Ich vermute, dass viele der Meisen, die im Winter aus Russland zu uns kommen, nur bis nach Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg geflogen sind, weil dort die Rückgänge nicht so stark sind wie im Süden. Bei den Blau- und Kohlmeisen sind erhebliche Bestandsrückgänge festzustellen, was jedoch in erster Linie auf das nasskalte Frühjahr zurückzuführen ist, bei dem ein Großteil des Nachwuchses umgekommen ist.

BT: Worauf ist bei der Vogelfütterung noch zu achten?

Klatt: Ganz wichtig ist es, die Meisenknödel so aufzuhängen, dass die Vögel sicher vor Katzen sind. Ansonsten entdecken Vögel meist rasch eine neue Futterstelle im Garten.