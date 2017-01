"Eisbäume" sollten als Eisbrecher dienen Von Franz Mors Rastatt - In diesem Jahr hat sich der Januar die Bezeichnung Wintermonat redlich verdient. Zwar beeindruckt er in Rastatt nicht mit einer geschlossenen Schneedecke, dafür aber mit grimmiger Kälte. Der Wasserlauf der Murg wird mehr und mehr durch Eisgebilde mitgestaltet. Auch das Jahr 1799 begann mit Frosttemperaturen im zweistelligen Bereich. Die strengste Kälteperiode "bey fast immer heiterem Himmel" dauerte vom 12. bis zum 23. Januar. Gefahr drohte dann bei einsetzendem Tau- und anhaltendem Regenwetter. "Unter die auffallendsten Folgen dieser Naturerscheinung gehört das im Rhein selbst und in den Nebenflüssen, besonders auch in unserer Murg, gebrochene Eis. In der Nacht vom 27ten auf den 28ten kamen eine Menge großer, dick gefrorener Eisstücke, Sägeblöcke, Bau-, Scheiter- und Brückenholz, die weit umher auf die Ebene geschwemmt wurden, aus dem Murgthal zu uns, und das Flußwasser stand 8 ¼ Schuh (drei Meter) über der gewöhnlichen Höhe. Unter den Brücken um Rastatt her wurde die Niederbühler am meisten beschädigt, von welcher vier Eisbäume weggerissen worden sind." (Rastatter Wöchentliche Nachrichten, 7. Februar 1799). Vier zerstörte "Eisbäume" wurden genannt. Eisbaum, so das "Realwörterbuch für Kameralisten und Oekonomen" aus dem Jahr 1786, ist "ein vorne an einem Brückenpfeiler gegen den Strom schräg ausliegender eichener Baum, der einen scharfkantigen Rücken hat, um die bey dem Eisgang den Strom hinunter auf die Brückenpfeiler zuschwimmenden Eisschollen aufzufangen, zu zerbrechen und von dem Pfeiler abzuweisen." Die Eisbäume wurden daher auch Eisbrecher genannt. Vor der Franzbrücke sind noch drei solcher Eisbäume zu sehen, allerdings in einem morschen Zustand. Anstatt die Eismassen aufzufangen und zu zerbrechen droht bei starkem Eisgang eher, dass sie selbst mitgerissen werden. Ende Januar 1799 stand nun die Rheinau ganz unter Wasser. Der Rhein, der auch Hochwasser und "fürchterliche Eisflächen führte", machte fortwährende Dammarbeiten erforderlich. Ein Überlaufen bei Plittersdorf, so die "Rastatter Wöchentliche Nachrichten" weiter, wurde "noch glücklich abgewandt; doch müssen noch einige Häuser allda abgebrochen werden. (...) Es war ein gräulicher Anblick, die vielen von der Kinzig her und dann aus der Murg in den Rhein geschwemmten Brücken, Stege, Eisbäume und andere Hölzer neben und auf den Eisschollen heranschwimmen zu sehen." Bereits Anfang Dezember 1798 war der Murgpegel nach anhaltenden Niederschlägen bedenklich gestiegen, fiel dann aber rasch wieder. Eine schon früher erfolgte Maßnahme zur Regulierung der Murg zahlte sich aus: Die Begradigung des Flusses in Richtung Steinmauern, die das schnellere Abfließen der Wassermassen sichern sollte. "Wir verdanken bey solchen Gelegenheiten die in vielfältiger Rücksicht uns wohlthätige Anlegung des Murg-Kanals. Vor derselben war oft genug die Stadt und Gegend überschwemmt; daher pflegte auch viel Vieh zu verunglücken. Noch in der ersten Zeit nach der neuen Einrichtung, im Jahr 1787, mußte man mit dem Kahn in das Wirthshaus zur Sonne fahren. Späterhin hat der Kanal sich von selbst vertieft, zugleich nahmen die stehenden Altwasser und mit ihnen die Fieber-Krankheiten ab." (Rastatter Wöchentliche Nachrichten, 6. December 1798). Das einstige Gasthaus "Sonne" befand sich an der Ecke Kapellen- und Kaiserstraße, stadteinwärts gesehen rechts. Die "Rastatter Wöchentliche Nachrichten" wiederum erschienen als "Congreßblatt" nur während des Friedenskongresses, der vom November 1797 bis April 1799 in Rastatt tagte und am 28. April 1799 mit dem berüchtigten Gesandtenmord endete.

