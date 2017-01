Gewerbebetriebe fehlen noch

Basel



Monet-Schau in Riehen eröffnet Basel (cl) - Eine wahre Augenlust: Die große Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel ist eröffnet mit 63 Meisterwerken des französischen Künstlers. In vielen Themenkomplexen wird sein Å'uvre vom Impressionismus bis zu den Seerosen-Bildern vorgestellt (Foto: Viering). » Weitersagen (cl) - Eine wahre Augenlust: Die große Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel ist eröffnet mit 63 Meisterwerken des französischen Künstlers. In vielen Themenkomplexen wird sein Å'uvre vom Impressionismus bis zu den Seerosen-Bildern vorgestellt (Foto: Viering). » - Mehr