Shuttledienst und bezahlbarer Wohnraum

Malsch - Dass die deutsche Bevölkerung immer älter wird, ist hinlänglich bekannt. Wie auf den demografischen Wandel zu reagieren ist und wie ein würdiges und selbstbestimmtes Leben im Alter in den Städten und Gemeinden aussehen kann, darüber macht sich Malsch schon seit geraumer Zeit Gedanken. Auch darüber, dass diesbezügliche Aktivitäten nicht ohne bürgerschaftliches Engagement zu bewerkstelligen sein werden. Unter dem Titel "Seniorengerechte Kommune", trafen sich nun Vertreter von Vereinen, professionellen Pflegediensten, Kirchen, Nachbarschaftshilfen und interessierte Bürger, um darüber zu reden.

Erfreut über die große Resonanz zeigte sich Bürgermeister Elmar Himmel. "Wir müssen schauen, was wir für Ressourcen haben in Malsch."

Dass die Gemeinde in diesem Bereich schon einiges anbieten kann, das legte Sabrina Heinrich, zuständig im Rathaus für soziale Angelegenheiten, im Gespräch mit dem Badischen-Tagblatt dar. Gebündelt werden in der Verwaltung bereits Offerten von Kirchen, Seniorengruppen oder ambulanten Pflegeeinrichtungen. "Wir haben ein breites Feld an Angeboten, die besser abgestimmt und strukturiert werden müssen", meinte Heinrich.

Ziel und Thema des Abends deshalb: "Vernetzung der Seniorenarbeit durch ehrenamtliches Engagement und feste Strukturen. Wie könnten feste Strukturen der Vernetzung aussehen? Wer ist bereit mitzumachen? Zu Ursache und Auswirkungen auf das Zusammenleben in einer immer älter werdende Gesellschaft in Städten und Gemeinden, äußerten sich zuvor die Referenten Andreas Reuter, vom Kommunalverband für Jugend und Soziales und der Geschäftsführer des Seniorenzentrums Mühlehof in Steinen, Wolfram Uhl. Das Zentrum ist eine hundertprozentige Tochter der 1991 dort gegründeten Seniorengenossenschaft.

Beide konnten darlegen, "dass Städte und Gemeinden in die Lage versetzt werden müssen, auf die Herausforderungen reagieren zu können. Zugänge zu Experten- und Ehrenamtsnetzwerken werden gebraucht. Bürgerschaftliches Engagement ist notwendig. Professionelle Begleitung für Initiativen von ehrenamtlich Engagierten ist bereitzustellen. Netzwerke und Versorgungsstrukturen müssen entwickelt werden.

Uhl stellte das bisherige System, die saubere Trennung von ambulanter und stationärer Pflege, infrage. Gebraucht werde ein durchgängiges System, um eine individuelle Hilfe bei möglicher Pflegebedürftigkeit gewährleisten zu können. "Gesucht werden umsetzbare Lösungen", so Uhl.

Der Abend mündete in drei Fragen: Was kann eine Gemeinde tun? Was ist mir wichtig? Haben Sie Ideen? In Kleingruppen wurden anschließend Ideen gesammelt. Angeregt wurde unter anderem die Einrichtung eines Shuttlediensts zu Einkaufmärkten, bezahlbarer Wohnraum oder ein Ansprechpartner, an den sich jeder wenden kann, diskutiert. Die Impulse, die die Bürger gaben, sollen nun schnellstens ausgewertet werden. Die Ergebnisse sollen Grundlage für weitere Treffen sein.

Ein erster Schritt in Richtung Bildung eines Seniorenrats, dem auch jüngere Menschen angehören können, wurde noch während der Versammlung getan. Spontan erklärten sich sieben Anwesende bereit, in einem solchen Gremium mitarbeiten zu wollen.