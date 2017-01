"Mama fertig, Papa weg"

Das Jugendamt ist per Gesetz aufgerufen, das Familiengericht bei allen Verfahren, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen, zu unterstützen. Bereits im Vorfeld kann sich das Jugendamt beratend einschalten bei Fragen der Scheidung und Trennung sowie des Umgangsrechts - vor allem, um Kindern und Jugendlichen ein belastendes Gerichtsverfahren zu ersparen, wie Sforza verdeutlichte. Gerichtsverfahren, in denen Sozialarbeiter involviert sein können, drehen sich um die elterliche Sorge, das Umgangsrecht, die Kindesherausgabe, die Vormundschaft oder Pflegschaft, die Genehmigung der freiheitsentziehenden Unterbringung eines Minderjährigen sowie Vaterschaftsanfechtung und Adoption.

Das Jugendamt kann aber auch selbst das Familiengericht einschalten, etwa wenn Eltern die notwendigen Hilfen nicht annehmen oder bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nicht mitwirken.

Bei Scheidungen vor dem Amtsgericht kann das Jugendamt auf zwei Arten ins Spiel kommen. Im Idealfall ergreifen Eltern selbst die Initiative und es finden Beratungsgespräche mit dem Sozialarbeiter statt, um einen Konsens zu erzielen. Die Zahl dieser Beratungsverfahren ist laut Sforza von 502 Fällen im Jahr 2011 auf 535 im Jahr 2015 gestiegen. Dagegen bleiben die sogenannten Mitwirkungsverfahren mit 397 Fällen auf stabilem Niveau. In diesen Fällen ist die Trennung meist stärker konfliktbelastet. Es kommt zu familiengerichtlichen Anhörungen; unter Umständen muss ein Gutachter eingeschaltet werden.

Sforza unterstrich im Jugendhilfeausschuss die ohnehin hohen Belastungsfaktoren für Kinder in Scheidungsverfahren. Sie seien später als Erwachsene wegen Bindungsverlusten einem 80-prozentig höheren Scheidungsrisiko ausgesetzt, würden überdurchschnittlich häufig die Schule schmeißen oder von zu Hause weglaufen. Ausgerechnet in einer Situation, in der Kinder möglichst einfühlsame, ausgeglichene und optimistische Eltern benötigten, befänden sich die Erziehungsberechtigten in einer schwierigen psychischen Situation. Dies mache es um so bedeutsamer, dass in bis zu 85 Prozent der Trennungs- und Scheidungsberatungen im Vorfeld eines gerichtlichen Verfahrens eine Befriedung erreicht werden kann.