Komparsen für Kinofilm in Rastatt gesucht

(dm) - Filmbegeisterte aufgepasst: Ein internationaler, historischer Kinofilm "mit Starbesetzung" wird im März in Baden-Württemberg und in Belgien gedreht, unter anderem - neben Stuttgart, Ludwigsburg, Metzingen und Pfullingen - auch in Rastatt. Dies teilt die Agentur "Producer's Friend" mit, die für den Film hunderte Kleindarsteller und Komparsen sucht. In der Barockstadt findet hierzu am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 19 Uhr ein Casting in der Tanzschule Müller statt (Moltkestraße 1).

Um welche Produktion es sich dabei handelt, dürfe er noch nicht verraten, verweist der Geschäftsführer der Casting-Agentur, Marc Körber, im BT-Gespräch auf einen entsprechenden Maulkorb. Nur so viel: Die Story spiele jedenfalls in den 1920/30er Jahren in Berlin sowie im Londoner Untergrund des 19. Jahrhunderts. Und: Gefragt seien dafür Männer und Frauen jeden Alters, mehr als 500 insgesamt; zahlreiche kleine und große Rollen seien noch zu vergeben. "Gesucht werden beispielsweise Männer, die Gangster spielen, Frauen, die elegante Theatergäste darstellen, Tänzer, Bettler, Polizisten, Journalisten, Banker und mehr." Die auf Komparsen und Kleindarsteller spezialisierte Agentur, seit rund 15 Jahren auf dem Gelände der Bavaria-Filmstadt bei München ansässig, blickt bereits auf mehr als 750 von ihr betreute Produktionen zurück, darunter auch in Deutschland gedrehte Hollywoodfilme. So castete "Producer's Friend" etwa 3000 Mitwirkende für "Snowden" von Oliver Stone und sichtete mehr als 10000 Bewerber für "Die drei Musketiere", aber auch für "Fuck ju Göhte" oder "Willkommen bei den Hartmanns" (aktuell im Kino). Ebenso ist die Agentur in TV-Produktionen wie "Tatort" und "Polizeiruf 110" involviert.

Dass für den Historienfilm auch in Rastatt gedreht wird, liegt offenbar daran, dass ein Produktions-"Location-Scout" dort Perspektiven entdeckt hat, die ins historische Berlin oder London passen. Die Mitwirkenden werden entsprechend mit Kostümen ausgestattet, haben "die Chance, einen Blick hinter die Kulissen eines großen Kinofilms zu werfen und hautnah dabei zu sein" und erhalten eine kleine Gage (Komparsen ohne Text beispielsweise ab 88,40 Euro pro Tag). Erfahrung sei hierfür nicht nötig.

Bewerben kann man sich sofort online oder persönlich beim Casting am 4. Februar in Rastatt (oder bei einem zweiten am 11. Februar in Stuttgart). Wer sich online bewerben will, kann Fotos von sich unter www.p-f.tv/bewerben/ probemitglieder/ hochladen. Auch bei der persönlichen Vorstellung werden Fotos geschossen und Daten erfasst, für Auserkorene gibt es ab 14. Februar Kostümprobe oder Maskentest, gedreht wird im März, erläutert Körber das Prozedere. Mit ein bis maximal drei Drehtagen müsse ein Komparse/Kleindarsteller rechnen, in der Regel ganztags unter der Woche; nur für wenige Drehs fällt nachts die Klappe.