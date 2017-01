"Das Urteil wird kein Freispruch sein"



Muggensturm - Eine Tradition geht, eine andere wird wiederbelebt: Ab diesem Jahr wollen die Muggensturmer Fasnachtsvereine GroKaGe und Alte Gross den Rathaussturm am Schmutzigen Donnerstag durch ein Narrengericht in der "Alten Kelter" ersetzen. Welche Gründe das hat, und was den Rathauschef im Narrengericht erwartet, haben die Vereinsvorsitzenden Christian Altenbach (Alte Gross) und Franco Bechler (GroKaGe) im Interview mit BT-Redakteurin Mirjam Hliza erzählt. BT: Herr Bechler, Herr Altenbach, warum gibt es künftig ein Narrengericht statt eines Rathaussturms? Franco Bechler: Am Schmutzigen Donnerstag ist abends in Muggensturm wenig los. Früher hatte das Schnurren bei uns Tradition. Das wollten wir wieder ins Leben rufen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, das Ganze mit einem Narrengericht zu verbinden. Christian Altenbach: Die Gasthäuser sind an diesem Tag größtenteils geschlossen. Für die mittlere Generation ist kaum etwas geboten im Ort. Und das wollten wir ändern. Bechler: Wir wollen, dass Jung und Alt wieder Fasnacht feiern. Deshalb rufen wir etwas neues Altes ins Leben. BT: Was kann man sich unter einem Narrengericht vorstellen? Altenbach: Der Bürgermeister wird im Rathaus abgeholt, gefesselt und in die "Alte Kelter" gebracht. Bechler: Dort tagt dann das Narrenstrafgericht - mit Richter, Beisitzer, Verteidiger und Ankläger. Zunächst wird die Anklage vorgelesen. Dafür haben wir das Jahr über schon einige Dinge gesammelt. Und für diese Untaten wird er dann bestraft. Altenbach: Welche Strafe das ist, dürfen wir aber noch nicht verraten. BT: Hat der Bürgermeister denn überhaupt eine Chance auf einen Freispruch? Bechler: Aus sicherer Quelle kann ich berichten, dass das Urteil kein Freispruch sein wird (lacht). Einen Teil der Strafe muss er sofort verbüßen. BT: Was passiert nach dem Urteil? Bechler: Nach dem Narrengericht geht es nahtlos über ins Schnurren, es wird Tanz- und Guggenmusik geben. Altenbach: Außerdem prämieren wir unter anderem das schönste Kostüm. Das hat man früher schon so gemacht. Das Publikum darf darüber abstimmen. Bechler: Und natürlich wird das Tanzbein geschwungen. Für gute Laune sorgen zwei DJs. Der Eintritt ist übrigens frei. BT: Ist das Narrengericht eine einmalige Sache? Oder soll es das nun langfristig geben? Bechler: Es ist das Ziel beider Vereine, das Narrengericht in Muggensturm einzubürgern. Das machen wir dieses Jahr nicht nur wegen des Jubiläums der GroKaGe. Wir wollen den Schmutzigen Donnerstag in Muggensturm langfristig etablieren. BT: Den Rathaussturm am Schmutzigen Donnerstag gibt es schon seit Ewigkeiten. Ist es nicht schade, dann diese Tradition zu begraben? Altenbach: Wir brechen mit einer Tradition, um eine andere aufleben zu lassen. Außerdem wird ja in jeder Gemeinde das Rathaus gestürmt... Bechler: ... und unsere Rathausstürme waren die besten! Aber beides - Rathaussturm und Narrengericht - an einem Tag wäre nicht zu bewältigen. Und wenn es an dem Tag dann ungemütliches Wetter gibt, steht man außerdem ganz schnell alleine da. Die Kelter hat immerhin ein Dach. Und Flair, der in der Umgebung bekannt ist. Viele Gruppen aus den umliegenden Orten haben ihr Kommen bereits angekündigt. Das Narrengericht findet am Schmutzigen Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr in der "Alten Kelter" in Muggensturm statt. Der Eintritt ist frei.

