Vereine im Kreis zeigen Interesse an Flüchtlingen

"Die Fußballer haben am wenigsten Probleme", erläutert Sforza im Hinblick auf sprachliche Schwierigkeiten, die häufig im Vordergrund stehen. Bei anderen Sportarten wie Turnen seien Sprachkenntnisse schon eine Voraussetzung für die Teilnahme am Training. In den meisten Fällen verständige man sich dabei auf Englisch.

Neben der Sprache gilt es jedoch auch, kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen. So sei es ratsam, zunächst mit den Eltern abzuklären, ob das Kind auch angefasst werden darf, um die Körperhaltung zu korrigieren. Auch das gemeinsame Duschen nach dem Training sei nicht in allen Kulturen üblich. Im Hinblick aufs Schwimmtraining sei für die muslimischen Mädchen die Frage der Schwimmbekleidung nicht einfach zu lösen, berichtet Sforza.

Vereine, die Flüchtlinge bei sich aufnehmen, müssten auch bei Festen die Unterschiede im Hinblick aufs Essen bedenken. Des Weiteren sollte beim Thema Alkohol kein Gruppenzwang entstehen. Ein Problem, das nicht ganz einfach zu lösen ist, ist der Umstand, dass es muslimische Männer gibt, die sich schwer damit tun, einer Frau die Hand zu geben, "wenn beispielsweise die Trainerin die Spieler mit Handschlag begrüßen will", erklärt Sforza weiter.

Bei der Pünktlichkeit keine Unterschiede

"Was die Pünktlichkeit von Jugendlichen anbelangt, gibt es keine Unterschiede zwischen Deutschen und Flüchtlingen, das fand ich interessant", berichtet der Sachbereichsleiter. Diejenigen, die mit Herzblut dabei seien und an Wettkämpfen teilnehmen wollten, seien pünktlich und machten mit, die anderen, die nicht so ehrgeizig seien, kämen manchmal später oder auch mal nicht.

Doch es habe auch viele positive Rückmeldungen gegeben. So hätten Trainer und Übungsleiter berichtet, dass viele Flüchtlingskinder sehr höflich und sehr diszipliniert seien und den Erwachsenen nicht widersprächen.

"Bei vielen Vereinen gehen die Mitgliederzahlen zurück, insofern besteht schon ein Interesse, auch Flüchtlinge aufzunehmen", verdeutlicht Sforza. Kulturelle Vereine täten sich erfahrungsgemäß etwas schwerer als Sportvereine, doch die ganze Bandbreite an Vereinen sei bei dem Informationsabend vertreten gewesen, auch Gesang- und Musikvereine. Das Ötigheimer Mandolinenorchester habe ein ausgereiftes Konzept zur Integration von Flüchtlingen in den Verein erarbeitet.

Ein Thema, das behandelt wurde, war die Frage der Mitgliedschaft und der Versicherungen. Flüchtlinge, die zum Beispiel zunächst eine einjährige Schnuppermitgliedschaft erhalten, dürften nicht an Wettkämpfen teilnehmen und seien auch nicht versichert, führte Sforza ein Problem aus.

Im Hinblick auf die finanzielle Förderung gebe der Badische Sportbund den Vereinen bis zu zehn Euro pro Monat für jeden Flüchtling, so Sforza. Des Weiteren erhielten Flüchtlinge auch Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, um in einem Verein mitzumachen. Dies seien ebenfalls bis zu zehn Euro pro Monat.

Weiterhin sei an dem Abend deutlich geworden, dass viele Vereine mittlerweile über ihre Bundes- oder Landesverbände gut informiert seien. Waren bei einem ersten Infoabend dieser Art noch rund 40 Vereine gekommen, so waren es am Mittwoch nur 18. Deshalb werde es in diesem Jahr keinen Workshop mehr geben, im nächsten Jahr aber wieder, so Sforza.

Wer Fragen zum Thema Flüchtlinge und Vereinsarbeit hat, kann sich an Tamina Hommer, die Integrationsbeauftragte des Landkreises Rastatt, wenden unter (07222)3814325 oder per E-Mail an t.hommer@landkreis-rastatt.de.