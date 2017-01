Mietspiegel soll ab 1. März gelten Rastatt (ema) - Die Große Kreisstadt bekommt einen qualifizierten Mietspiegel. Nach dem mehrheitlichen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vor zwei Jahren soll das 80000 Euro teure Zahlenwerk an diesem Montag (Beginn: 17.30 Uhr) freigegeben werden. Fragen und Antworten zum Thema: Warum braucht Rastatt einen Mietspiegel? 2012 hatte eine Mehrheit des Gemeinderats einen Mietspiegel noch abgelehnt, weil man keinen Bedarf sah. Mittlerweile wurden aber für den Wohnungsmarkt neue Gesetze beschlossen. In Rastatt gilt eine Mietpreisbremse. Das heißt: Bei Abschluss eines neuen Mietvertrags darf die Netto-Kaltmiete die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um zehn Prozent übersteigen. Ausnahmen gelten bei erstmaligen Vermietungen von neuen Wohnungen und nach umfassender Modernisierung. Außerdem besteht in Rastatt eine Kappungsgrenze. Der Mietanstieg darf innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren 15 Prozent nicht übersteigen. Mit Hilfe des Mietspiegels hat man ein anerkanntes Instrument, um sich bei Mieterhöhungen an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren zu können und einen Interessensausgleich zwischen Eigentümer und Bewohner herzustellen. Wie viele Immobilien sind in Rastatt betroffen? In Rastatt leben 55 Prozent der Haushalte zur Miete. Das entspricht 12100 Haushalten. Im Mietspiegel wird eine Übersicht zur örtlichen Vergleichsmiete im "freien" Wohnungsmarkt gegeben. Hier geht es um 10400 Mietwohnungen, die nicht preisgebunden oder bestimmten Mietergruppen vorbehalten sind, etwa Sozialwohnungen. Wie ist der Mietspiegel entstanden? Die Stadtverwaltung hat im vergangenen März den freien Statistiker Ulrich Stein beauftragt. Von Juni bis September 2016 wurden Auskünfte von 650 Vermietern ausgewertet, nachdem man 2000 Eigentümer angeschrieben hatte. Außerdem tagte viermal eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Interessensverbände und Rastatter Baugenossenschaften. Ein konstruktives Miteinander, wie Stein sagt. Zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete sind die Verträge relevant, die innerhalb der vergangenen vier Jahre eingegangen wurden oder bei denen in den letzten vier Jahren die Höhe der Kaltmiere angepasst wurde. Die Auswertung ergab für Rastatt einen durchschnittlichen Mietpreis (netto, kalt) von 6,16 Euro pro Quadratmeter. Am meisten muss auf dem Röttererberg bezahlt werden, wo das Mietpreisniveau um acht Prozent höher als im Ried liegt. Der Mietspiegel gilt ab 1. März bis 31. Dezember 2018 und wird dann für zwei weitere Jahre angepasst. Wie wird die ortsübliche Vergleichsmiete berechnet? Sie ergibt sich aus der Basismiete, der von der Wohnfläche und dem Baujahr abhängigen Nettokaltmiete. Für die Ausstattung und Lage der Wohnung werden gemäß einer Prüfliste Punktwerte errechnet, die zu Zu- oder Abschlägen von dieser Basismiete führen. Anwender müssen den Wert für ihre Wohnung selbst ermitteln; dazu steht auch ein Online-Rechner zur Verfügung. Wie bekommt man den Mietspiegel? Er liegt im Bürgerbüro aus und kann im Internet unter www.mietspiegel-rastatt.de abgerufen werden. Für zwei Euro plus Versandkosten wird der Mietspiegel auch zugeschickt.

