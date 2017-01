Von Behördengängen und menschlichem Miteinander

Durmersheim - Ein junger Mann, der als Flüchtling nach Durmersheim gekommen ist, will Bäcker werden. Einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle ausfindig zu machen, ist eine Aufgabe, um die sich ehrenamtliche Helfer der "Flüchtlingsbegleitung Durmersheim" kümmern werden. Was die Frauen und Männer, die sich in diesem Arbeitskreis engagieren, sonst noch zu tun haben, schilderten Barbara Maier und Margret Schmidt bei einem Treffen mit der Presse. Das Gespräch, an dem als Sprecher der Flüchtlingshilfe auch Jürgen Schumacher teilnahm, diente nicht zuletzt dem eigenen Unterstützungsbedarf: Die Freiwilligentruppe sucht weitere Mitstreiter.

Anfangs habe man sich eine Zeit lang eine "Eins-zu-eins-Betreuung" leisten können, berichteten die beiden Frauen. Inzwischen gehe das nicht mehr, weil die Zahl der Flüchtlinge die der Helfer übersteigt. Allein in den neugebauten Häusern in der Pilgerstraße waren bis zum vergangenen Wochenende 37 Personen eingezogen. Sie stammen aus Syrien, Eritrea, Irak und Somalia. Weitere wohnen über die ganze Gemeinde verteilt in verschiedenen Unterkünften.

Die Betreuung durch Ehrenamtliche, denen auch der Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde, Manuel Lorch, zur Seite steht, setzt gleich nach der Ankunft ein. "Erstkontakte" nennen Maier und Schmidt die Phase des Einlebens. Es geht um ganz einfache Dinge: Wo ist eine Apotheke, wie kommt man zur Post und zum Rathaus. Wo kauft man ein. Mittlerweile werden solche Orientierungshilfen für Neuankömmlinge oft von Schicksalsgenossen vermittelt, die sich in Durmersheim auskennen. Leute vom Helferkreis werden benötigt, wenn etwa Anträge auszufüllen sind, ein Arztbesuch ansteht oder auf einem Amt etwas zu erledigen ist.

Aus eigener Erfahrung schildert Maier Fälle, wo Flüchtlinge nach langem Warten unverrichteter Dinge wieder gehen mussten, weil sie nicht beachtet wurden und selbst nicht wussten, wie sie sich verhalten sollten. "Wenn jemand von uns dabei ist, passiert das nicht." Gesucht würden aber nicht nur Menschen, die bei konkreten Anliegen beistehen können. Man brauche auch Leute, die "mal jemand mitnehmen, vielleicht zu einem Fußballspiel", rückt Schmidt das simple menschliche Miteinander in den Vordergrund. Wenn es das Wetter wieder erlaubt, mal mit dem Fahrrad einen Ausflug an den Rhein machen, die Gegend zeigen. Wer vermutet, dass man dafür Englisch können sollte, liegt falsch, klären die Damen auf. Man behilft sich vorwiegend mit Deutsch, das einige Schützlinge schon gut sprechen.

Gut aufgenommen wurden schon etliche Flüchtlinge in Vereinen. Volleyball steht bei jungen Männern hoch im Kurs, Fußball noch mehr, "die Eritreer sind ganz verrückt danach", weiß Maier. Und dann gebe es noch einen, der für den Schachclub bereits bei Turnieren antrete. Für diese Burschen, die zwischen Anfang und Mitte 20 sind, "wäre es toll", ist Schmidt überzeugt, wenn sich mal ein paar Männer zu den Ehrenamtlichen gesellen würden, Wunschtraum wäre ein Austausch unter Gleichaltrigen. "Aber man muss Zeit mitbringen", wird ein wesentlicher Faktor nicht verhehlt.

Mit den Eritreern habe man sich schon über deren Heimatland unterhalten und zudem erstaunt festgestellt, wie gut diese über die deutsche Geschichte Bescheid wüssten. Es gibt aber auch Familien mit kleinen Kindern, um die sich Betreuer kümmern.

Wer Interesse hat, einzusteigen, kann sich bei Barbara Maier, (0 72 45) 8 94 21 oder Margret Schmidt (01 73) 2 60 98 15 melden oder im "Café International" vorbeischauen, das alle zwei Wochen in der evangelischen Kreuzkirche stattfindet, kommenden Dienstag wieder von 16.30 bis 18.30 Uhr. Darüber hinaus trifft sich der Helferkreis einmal monatlich in der Germania-Klause.

Die Jugendlichen in der Pilgerstraße sind keineswegs der Langeweile ausgeliefert. Fast alle drücken bei Integrationskursen die Schulbank. Der Flüchtling, der Bäcker werden will, macht im März seinen Abschluss, dann darf er arbeiten. Fehlt nur noch ein Betrieb. Eine gute Voraussetzung bringen er und seine Mitbewohner mit, wie Maier berichtete: "Sie sind alle nett und höflich."