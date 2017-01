Einfahrt in den Hof oft kaum möglich

(hli) - Nach nachbarschaftlichem Zwist um parkende Autos in der Rosenstraße in Durmersheim hat der Bau- und Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung entschieden, dass geprüft werden soll, ob der Bereich zur verkehrsberuhigten Zone erklärt werden kann. Demnach dürften dort nur noch Autos auf gekennzeichneten Flächen geparkt werden (wir berichteten). Nun meldete sich ein Nachbar beim Badischen Tagblatt zur Situation zu Wort.

Seit rund vier Jahren wohnt Karl-Heinrich Schweigert in der besagten Straße und bekommt tagtäglich mit, mit welchen Problemen die Anwohner dort zu tun haben. "Die Rosenstraße ist sehr schmal", verdeutlicht er. Es passten kaum zwei Autos aneinander vorbei. Auch Gehwege gebe es in dem Bereich der Straße nicht. "Es gibt keine festen Parkplätze, jeder stellt sein Auto dorthin, wo er will", betont Schweigert.

Das sei eine Zeit lang gutgegangen - zumal ein Haus in dem Bereich der Straße leergestanden habe. "Die Hofeinfahrt dort wurde nicht benötigt." 2014 wurde das besagte Haus jedoch verkauft, renoviert und bezogen. "Da ging der Zirkus mit der Nachbarschaft los", resümiert Schweigert. Denn die Hauseigentümer auf der anderen Straßenseite stellten ihre Autos gegenüber der Hofeinfahrt ab. "Da war fast keine Einfahrt mehr möglich", erzählt Schweigert. So manches Auto wurde durch die beengten Verhältnisse in Mitleidenschaft gezogen. Mehrmals sei daraufhin die Polizei in der Straße gewesen. Deren Aussage: Es sei eine öffentliche Straße, auf der jeder parken könne, wo er wolle. Trotzdem müsse man das Auto so parken, dass es Anwohnern möglich sei, in die Hofeinfahrt hineinzufahren und wieder herauszukommen. Diesen Appell habe die Polizei mit dem Hinweis ausgesprochen, dass sonst Strafzettel folgen könnten oder Fahrzeuge abgeschleppt würden.

Infolge der angespannten Situation hatte einer der Anwohner 2014 bei der Gemeinde einen Antrag auf Sperrmarkierungen gestellt. Der Bau- und Planungsausschuss lehnte das allerdings ab. Nun habe es laut Gemeindeverwaltung einen erneuten Antrag auf die Sperrmarkierungen gegeben, woraufhin sich das Gremium nochmals mit dem Fall beschäftigte.

Eine Ursache des Problems sieht Schweigert darin, dass nicht alle Anwohner ihre Stellplätze im Hof nutzten, sondern das Auto generell lieber auf der Straße abstellten. In einem Fall habe eines der Grundstücke nach einer Grundstücksteilung nicht einmal einen ausgewiesenen Stellplatz. "Man kann nicht in die Landesbauordnung schreiben, dass jedes Haus einen Stellplatz nachweisen muss - und am Ende kontrolliert das niemand", kritisiert er.

Es könne "durchaus sein, dass es bebaute Grundstücke gibt, die keinen Stellplatz aufweisen". In der Regel seien das alte Grundstücke aus "Zeiten, in denen es noch keine Stellplatzverpflichtung gab", teilt die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage mit. Ob das bei dem besagten Grundstück der Fall sei, wurde nicht beantwortet.

Nicht nur das ärgert Schweigert. Auch die Aussage eines Ausschussmitglieds in der jüngsten Bauausschusssitzung "Rangieren sei zumutbar" verstimmt ihn. "Rangieren ist absolut nicht möglich. Die Straße ist so eng. Wie soll man da rangieren?" Das sei "vollkommen undenkbar" an dieser Stelle, zeigt Schweigert Unverständnis, warum der Ausschuss den Ort nicht vorab besichtigt hat.

Mit der Regelung, die Rosenstraße teilweise zum verkehrsberuhigten Bereich zu erklären, könnte Schweigert indes leben. Auch wenn er fordert, dann Parkflächen einzuzeichnen. Doch eine Sache stellt er ebenso klar: "Es bringt nichts, wenn man den Bereich dann nicht kontrolliert." Ähnlich sei das in der Poststraße, in der vor einiger Zeit Halteverbotsschilder errichtet wurden. "Da wird trotzdem noch vor der Post geparkt."