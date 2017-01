Signal in die Ortsteile

Dafür nämlich, dies machte OB Hans Jürgen Pütsch klar, müssen andere Dinge auf der Vorhabenliste gestrichen werden. Vor allem auch, weil mit der vorhandenen Personaldecke in den städtischen Fachbereichen die Kapazitäten erschöpft seien. In Erwartung dieser "Gegenliste", die die Stadtverwaltung nun erstellen und vorlegen soll, stießen die jeweiligen Anträge auf einmütige Zustimmung im Gremium.

Gerade für die Ortsteile soll eine Signalwirkung davon ausgehen. Nachdem zuletzt die Rede davon war, dass im Zuge der Dorfentwicklungskonzepte erst 2018 die Bagger dort anrollen, pochte die CDU-Fraktion auf die zusätzlichen Gelder 2017 für dringend erforderliche Sanierungen. Die Ortschaftsräte sollen selbst entscheiden, für welche Löcher im Tief- oder Hochbau sie ihre 100000 Euro einsetzen wollen. Stets hätten in den vergangenen Jahren Ortsteile zurückstecken müssen, weil entweder Manpower oder Geld fehle, bekräftigte Rauentals Ortsvorsteher Bertold Föry. "Dann muss nun halt mal in der Kernstadt zurückgesteckt werden", brachte er die Befindlichkeit auf den Punkt. Die Einlassung von Fachbereichsleiter Jürgen Matheis, dass in diesem Jahr eine große Maßnahme in der Straße Am Vogelsand eingeplant sei, konterte der Ortsvorsteher damit, dass diese gar nicht so groß hätte ausfallen müssen, wenn man früher zur Tat geschritten wäre.

Von "Symbolpolitik" war am Ratstisch die Rede - gerade auch, was die Initiative der SPD angeht, die erste Planungsrate von 100000 Euro für das neue Plittersdorfer Feuerwehrhaus von 2019 auf dieses Jahr vorzuziehen. Die Dringlichkeit des Vorhabens wird von niemandem bezweifelt - die Platznot ist groß am alten Standort. Gleichwohl: Noch ist die Grundstücksfrage nicht geklärt, und ohne das, so Matheis, könne auch nicht mit der Planung begonnen werden. Problem: Auf einem Grundstück gegenüber der Altrheinhalle, das für Feuerwehr- und Kindergartenneubau zeitweise favorisiert gewesen sei, wäre eine Flächennutzungsplanänderung erforderlich, die sich sechs bis sieben Jahre hinziehen könnte, so Stadtplaner Markus Reck-Kehl. Damit falle es für die Feuerwehr aus. Ohnehin habe sich inzwischen gezeigt, dass ein Standort am östlichen Ortsrand Richtung Kernstadt favorisiert wird. Wie berichtet, soll das Areal groß genug sein, um später zwei Abteilungen aufnehmen zu können. Gedacht ist an eine Fusion mit Ottersdorf.

140000 Euro soll der Einbau des Fahrstuhls am Feuerwehrstandort in der Kernstadt kosten, der einen barrierefreien Zugang zum Schulungsraum ermöglicht, der auch für andere städtische Zwecke genutzt wird. Nach einem Antrag von FuR soll er ebenfalls von 2018/19 auf 2017 vorgezogen werden - auch hierfür, so Matheis, muss eine andere Maßnahme nach hinten verschoben werden.

Schließlich gilt das für dieses Jahr aufgelegte städtische Bauprogramm ohnehin schon als "ambitioniert" - auch mit Blick auf die Personaldecke. Schon jetzt schiebt man laut OB eine Bugwelle vor sich her. Die Stadtplanung - zwei Stellen sind vakant - suche händeringend neue Mitarbeiter, finde aber keine, so Pütsch. Der Markt sei leer gefegt. Auch der Tiefbau ist aktuell unterbesetzt, und externe Ingenieurbüros seien derzeit für Planungsaufgaben kaum zu bekommen - diese seien aufgrund der Baukonjunktur "bis zur Halskrause" eingedeckt, so Matheis.

Die Freien Wähler richteten den Blick derweil auf die nur einseitig bebaute Hebelstraße in Niederbühl. Dort soll die Bebauung vorangetrieben werden. Wenn die Planung zeitnah steht, wären Erschließung und Vermarktung ab 2018 möglich.