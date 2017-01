"Wir machen hier einen kompletten Neuanfang" Von Sabine Wenzke Kuppenheim - Mit neun Jahren wollte Sebastian Schneider unbedingt reiten lernen. Und bald darauf auch seine Schwester. Die Mutter fuhr die Kinder zum Reitunterricht und bekam irgendwann selbst Lust, aufs Pferd zu steigen. Die Begeisterung wuchs, also kaufte Papa Horst Schneider seinen Lieben ein eigenes Reitpferd, blieb aber selbst auf dem Boden. Er reitet nicht, besucht aber gerne Turniere. Die Familie stammt aus Freiburg, beschreibt sich selbst als leidenschaftliche Pferdeliebhaber und hat vor wenigen Wochen in Kuppenheim mit der Reitsportgemeinschaft einen neuen Verein gegründet, der, so hoffen die Initiatoren, bald kräftig Zuwachs erhält. Bereits im Vorjahr hatten die Schneiders die Reitanlage nebst Reithalle Am Murgdamm 7 gekauft, die der Reit- und Fahrverein Kuppenheim-Bischweier Anfang der 1980er- Jahre errichtet hatte. Später wechselten die Besitzer: Michael Kuhn (aktuell Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins) und seine Frau Ivette erwarben die Anlage vor etlichen Jahren und verkauften das rund ein Hektar große Anwesen nebst Koppelflächen für den Sommerbetrieb dann im August 2016 an die Schneiders. Neue Inhaber des Reitsportzentrums sind Sebastian Schneider und seine Frau Alisha. Beide sind vom Fach: Sebastian Schneider ließ seine Pferdesportbegeisterung in einen Beruf münden, für den man "viel Idealismus braucht": Der 30-Jährige ist Pferdewirtschaftsmeister und hat bereits, wie er berichtet, eine Reitanlage auf Pachtbasis geleitet. Seine Frau arbeitet in einem kaufmännischen Beruf und ist ausgebildete Kutschenfahrerin und Turnierreiterin. "Die Reitanlage soll auf die Bedürfnisse von Pferd und Reiter modern ausgebaut und wiederbelebt werden", so die Intention von Vater und Sohn. "Früher war hier sehr viel Betrieb", hat sich Horst Schneider erzählen lassen. "Wir wollen daran anknüpfen", sagt er, betont aber auch: "Wir machen hier einen kompletten Neuanfang." Mit dem vormals auf der Anlage beheimateten Reit- und Fahrverein habe dies nichts zu tun. Anlage wird renoviert Zur Anlage gehören neben rund 25 Pferdeboxen für Dauereinsteller, Pensionspferde und Übernachtungsgäste die 20 auf 40 Meter große Reithalle, ein ebenso großer Dressur-Außenplatz und ein Außenspringplatz mit den Maßen 50 auf 70 Metern. Die Anlage sei sehr kompakt und geschützt, man bleibe bei der Arbeit trocken, die Wege seien kurz, erläutert Sebastian Schneider. Für Kuppenheim habe man sich auch aufgrund der guten Lage entschieden - das Objekt befinde sich im Einzugsbereich von Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden. Neben dem Kaufpreis - "eine sehr gute sechsstellige Summe" - sind künftig weitere Investitionen erforderlich. "Wir werden die Anlage nach und nach in Eigenleistung renovieren", erläutert der handwerklich und technisch begabte Horst Schneider, weshalb der Kostenaufwand derzeit schwer zu schätzen sei. Der frühere Bänker geht aber davon aus, dass noch einmal ein sechsstelliger Betrag in die Hand genommen werden muss, um alles zu stemmen. Sobald die frostigen Temperaturen nachlassen, soll mit dem Bau von Paddocks (eingezäunte, befestigte Ausläufe) begonnen werden, nennt er nur eine Maßnahme. In den Boxen stehen nicht nur Pferde von Einstellern aus der Umgebung, darunter auch der Tante von Sebastian Schneider, die in Rastatt wohnt, sondern auch drei eigene Springpferde und vier Schulpferde. Denn ein Ziel des Vereins, der dieser Tage ins Vereinsregister eingetragen wurde, ist die Jugendförderung. Reitunterricht wird bereits angeboten, wobei die Zwergengruppe - Kinder ab fünf Jahren - den Kontakt zum Pferd lernen. "Sie sind ganz begeistert", freut sich Sebastian Schneider, der auch Dressur- und Springlehrgänge gibt und künftig noch weitere Kurse anbieten will. Auch die Ausbildung von Pferden steht auf dem Plan. Zu den satzungsgemäßen Zielen und Zwecken des Vereins, der laut Horst Schneider als gemeinnützig anerkannt ist, zählt die Ausbildung von Reiter, Fahrer und Pferd in allen Disziplinen sowie ein breitgefächertes Angebot in den Bereichen des Breiten- und Leistungssports. Man wolle in Kuppenheim ein aktives Vereinsleben aufbauen, auch eigene Veranstaltungen anbieten und mit dem Reiternachwuchs auf Turniere gehen. Eventuell, das ist aber noch Zukunftsmusik, könnte sich die Reitsportgemeinschaft Kuppenheim auch vorstellen, ein eigenes Turnier auszurichten. Auf jeden Fall soll aber in diesem Jahr ein "Tag der offenen Tür" stattfinden, bei dem Bürger die Anlage und den Verein kennenlernen können, dessen Vorsitzender Horst Schneider und Stellvertreter sein Sohn Sebastian ist. Der jährliche Mitgliedsbeitrag, so rührt der Vereinschef schon einmal kräftig die Werbetrommel, beträgt für aktive Erwachsene 50 Euro, für passive Mitglieder und Kinder 25 Euro. Auf eine Aufnahmegebühr habe man bewusst verzichtet. Der Verein, der sieben Gründungsmitglieder zählt, hofft nun auf Mitstreiter. Kontakt: Sebastian Schneider: (0176) 22077411. www.reitsportzentrum-kuppenheim.com

