Unterschriftenaktion für Erhalt der Bolzplätze

Durmersheim (HH) - Gegen elf Uhr kam am Samstag in Durmersheim die Sonne heraus. Auf den Bolzplätzen im Kirchspitzen trudelten Kinder ein, um miteinander Fußball zu spielen. "Das ist nicht inszeniert", wehrte Roland Czaikowski den Verdacht ab, die jungen Kicker bestellt zu haben, um eine Aktion für den Erhalt der Spielfelder zu untermalen, die er mit Marco Maier und weiteren Gleichgesinnten zur selben Zeit anberaumt hatte. Man will die Gemeinde dazu bewegen, auf die geplante Bebauung mit einem Kindergarten zu verzichten.

Während die Ballkünstler unbekümmert weitermachten, wuchs das Protesttreffen zu einer Versammlung an. Rund 50 Erwachsene folgten dem Aufruf, junge Väter und Mütter, Großeltern, Bewohner aus den umliegenden Häusern, Leute aus anderen Vierteln, zahlreiche Kinder kamen mit. Auch zwei in der Nähe wohnende Gemeinderäte erschienen. Als sich die Zusammenkunft nach 40 Minuten auflöste, hatten sich 55 Personen auf Unterschriftenlisten eingetragen.

Mit Blick auf die Fußballspieler wurde versichert, dass dies ein typisches Bild für die Beliebtheit und Notwendigkeit der Freifläche sei, die gut geschützt vor Verkehrsgefahren unweit der Hans-Thoma-Straße liegt. Im Sommer ebenso wie im Winter werden die Bolzplätze in Beschlag genommen. Das sei seit der Entstehung des Wohngebiets so. Für ihn und seine Familie sei die Spielmöglichkeit einer der Gründe gewesen, nach Durmersheim zu ziehen, erklärte Czaikowski. Die Fläche sei "wertvoll, in vielerlei Hinsicht". Auf ihr hätten sich schon immer "Jung und Alt, Mädchen und Jungs" zum Fußballspielen getroffen, "Herkunft oder Schulbildung spielen hier keine Rolle", versuchte Maier die emotionale und soziale Bedeutung zu veranschaulichen. Wie selbstverständlich spielten 16-Jährige mit Kindern zusammen, könne man erleben, wie Mädchen beim Kampf um den Ball gestandene Familienväter austricksten. "Der Platz ist angenommen und wichtig", machte sich Maier zum Sprachrohr der Nutzer. Ältere Frauen aus den mehrgeschossigen Wohnhäusern in unmittelbarer Nachbarschaft gaben zu verstehen, dass sie die Fläche als grüne Lungen schätzen. "Mir geht es auch um die Bäume", fürchteten sie um deren Bestand. Eine Anwohnerin sorgte sich um die Verkehrssicherheit, sollte der Kindergarten gebaut werden. Ringsum habe sie etwa 200 Familien gezählt, was für das Gebiet eine übergroße Anzahl an Autos bedeute. "Wenn dann noch jeden Tag 75 Mamas vorfahren", seien Probleme programmiert.

Czaikowski und Maier betonten, dass sich ihre Aktion nicht gegen einen Kindergarten richte, sondern für die Bolzplätze einsetze. Es gebe Flächen, die sich besser eigneten. Als widersprüchlich bewertete Czaikowski, dass die Gemeinde im Baugebiet "Tiefgestade III" für 370 000 Euro eine Freifläche in Form des gepflasterten Zentrumsplatzes für notwendig erachtet habe, die Bolzplätze im Kirchspitzen hingegen für entbehrlich halte.

Bürgermeister Andreas Augustin habe mitgeteilt, dass über die Kindergartenpläne im Gemeinderat in der zweiten Februarhälfte wieder beraten werde. Im November hatte das Gremium mit großer Mehrheit beschlossen, das Vorhaben weiterzuverfolgen und einen Investor zu suchen. Es soll den Kindergarten St. Bernhard in der Kantstraße ersetzen, der stark renovierungsbedürftig ist (wir berichteten).

Für den nördlichen Bereich der Bolzplätze ist im Bebauungsplan seit jeher ein Kindergarten eingetragen. Die aktuellen Überlegungen sehen ein dreigeschossiges Gebäude vor, mit dem Kindergarten im Erdgeschoss (in einem früheren Beitrag waren irrtümlich vier Etagen beschrieben worden). Im Stockwerk darüber und einem zurückgesetzten Dachgeschoss sollen Wohnungen entstehen.