Rund 60 Helfer im Schichtdienst

Todtmoos

Schlittenhunde am Start Todtmoos (lsw) - Rund 125 Teams aus ganz Europa mit etwa 1000 Hunden sind am Wochenende in der Schwarzwald-Gemeinde Todtmoos im Kreis Waldshut bei den internationalen Schlittenhunderennen an den Start gegangen. Tausende verfolgten die Rennen (Foto: dpa). » - Mehr

Offenburg

Brand in Obdachlosenheim Offenburg (red) - Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft sind am Samstagabend in Offenburg zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Schaden geht in die Hunderttausende, das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht bekannt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Polizeieinsatz in Diskothek Stuttgart (dpa) - Es sollte eine unvergessliche Party mit Zeugnisausgabe werden, doch schon der Einlass der rund 1.000 Diskobesucher im Stadtteil Feuerbach lief aus dem Ruder. So musste die Polizei am Freitagabend mit 100 Mann ausrücken, um das Chaos zu regeln (Symbolbild: dpa). » - Mehr