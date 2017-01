Sammelleidenschaft und Zukunftssorgen

Voll bestückt mit Modellautos, Modelleisenbahnen und Miniaturfiguren sind die insgesamt 80 Tische, die unter 33 Ausstellern in der Halle aufgeteilt sind. Sechs Stunden lang werden diverse Modelle getauscht, gekauft und verkauft - für Wolfgang Gerber, Veranstalter des Spielzeugmarkts des Modellauto-Clubs, jedoch nicht das Primärziel. "Es besteht ein Interessenaustausch, und gerade den unerfahrenen Verkäufern werden viele Tipps und Erfahrungen mitgegeben, um sich nicht in die Irre führen zu lassen", sagt er und fügt an: "Das finde ich sogar wichtiger als das Verkaufen." Er selbst veranstaltet den Spielzeugmarkt schon seit Jahren und ist Kenner der Branche. Trotzdem steigt für ihn "jedes Mal, bevor es losgeht, die Spannung". Man wisse nie, ob die angemeldeten Verkäufer alle erscheinen, oder am Ende unnötig Tische leer bleiben und vor allem, ob überhaupt Besucher kommen werden.

"Heute haben wir etwas Glück, da sonst kaum andere Veranstaltungen im Umkreis sind, da kommen viele aus der Region und auch aus dem Elsass", sagt Gerber.

Obwohl es an diesem Tag rund 500 sind, die den Weg in die Oberwaldhalle finden, gibt sich Gerber für die Zukunft skeptisch: "Das Sammeln und Tauschen der Modellautos und Modelleisenbahnen ist leider am Aussterben", bedauert er. Dies liege daran, dass "die Jüngeren nicht so Interesse zeigen, und die Älteren nicht mehr so können, wie sie mal konnten".

Ähnlich sieht es Hubert Galler. Der aus Achern stammende Rentner ist selbst leidenschaftlicher Sammler und Verkäufer und veranstaltet jährlich Modellbahnbörsen- und Ausstellungen. Auch er hat an diesem Nachmittag seine Schätze mitgebracht und bietet sie auf gleich zwei Tischen an. Doch auch für ihn ist unklar, ob es solche Events in ferner Zukunft noch geben wird: "Es besteht ganz klar ein Überangebot", erklärt er. "Das Internet, vor allem Verkaufsplattformen wie Ebay, werden heutzutage fast mehr benutzt", fügt der 72-Jährige an. Zudem sei der Preis ziemlich im Verfall, weil viele ihre Modelle eben losbekommen wollen und sich an den Markt anpassen müssen. Trotz der Ungewissheit, was die Zukunft betrifft, war der Börsentag für Veranstalter und Besucher ein Erfolg. Vieles wurde verkauft und getauscht - Preiskonflikte gab es nicht.