Malscher machen kräftig "Bäres" auf den Straßen

Malsch - "Wir machen Bäres in Malsch", hatte die GroKaGe verkündet und lockte am Sonntag mit diesem Ruf Tausende von Narren in ihr Bärenloch, das ja eigentlich dem Storch gewidmet ist. Der Umzug zum närrischen 88-jährigen Jubiläum des Malscher Vereins geizte nicht mit Superlativen, denn der Lindwurm mit mehr als 2000 Umzugsteilnehmern schlängelte sich drei Stunden lang durch die Menschenmassen an den Straßen.

"Der liebe Gott muss ein Mälscher sein, ich weiß es genau und darauf ein kräftiges Helau", rief Ralf Taubert vom Umzugskomitee der wartenden Menge zu Beginn des Umzugs zu. Denn wahrlich war das Thermometer an diesem Sonntag auf sieben Grad Celsius gestiegen, und die Sonne lachte vom Himmel. Wie anders hätte es auch sein können, wenn unzählige Hexen, Teufel, Wölfe, Bären, Ziegen, Gockel, Hühner, Schweine, Biene Majas, Igel, Frühlingsblumen und Besenbinder aus ganz Baden-Württemberg ihre Rätschen, Schweinsblasen, Glocken, Schellen und Besen schwangen, um den Winter aus Malsch zu vertreiben?

Fast 120 Gruppen aus der Region, aber auch aus dem Stuttgarter, Pforzheimer und Freiburger Raum zogen mit ihren farbenprächtigen Kostümen fast zwei Kilometer durch die Malscher Straße bis zum Bürgerhaus, vorbei an Menschenmassen, die sich ebenfalls in fantasievolle Fasnachtskostüme geworfen hatten.

Zwischen der Stimmungsmusik der vielen Guggemusiker und Fanfarenzüge war immer wieder lautstark "Helau", "Narri-Narro" oder "Hex-Hex" zu hören.

Alle Hände voll zu tun hatten die rund 200 Mitglieder der GroKaGe Malsch, aber auch die befreundeten Malscher Vereine, die dem durstenden und hungernden närrischen Volk Getränke sowie Essen anboten. Nach drei Stunden ergoss sich der Jubiläumsumzug vor dem Narrennest auf der Bühn in ein großes buntes Treiben.

Feuerwehr, Polizei, Ordnungsdienst der Gemeinde Malsch und DRK waren im Einsatz, um den tobenden Bären in Grenzen zu halten. Dabei musste die Polizei aufgrund von Auseinandersetzungen, die von alkoholisierten jungen Menschen verursacht worden seien, einige Male einschreiten, darunter waren auch Körperverletzungsdelikte, wie es auf Nachfrage des BT hieß. Nach Polizeiangaben hatte das närrische Treiben rund 10000 Zuschauer angelockt.