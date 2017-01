Mehr Frauenpower beim FV "Germania" Durmersheim (HH) - Bei der Suche nach einem Platzwart drehte sich die Jahreshauptversammlung des Fußballvereins "Germania" Würmersheim für einen Moment im Kreis. Ansonsten war es eine Zusammenkunft, die einen stabilen Verein ohne ernsthafte Probleme erkennen ließ. Dies war nicht zuletzt bei der Neubesetzung eines Vorstandspostens festzustellen. Nach 30 Jahren aktiver Mitgestaltung, viele davon in einem Verwaltungsamt, zog sich der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Stolz zurück. An seiner Stelle kandidierte Fabian Beller, der nicht nur einstimmig gewählt wurde, sondern mit den Dankesworten, dass er diesen Posten "sehr gerne" annehme, eine selten gewordene Einstellung zeigte. Die Wahlen brachten mit Veronika Neunzig und Sven Hanf zwei Neuzugänge für den Festausschuss und für die Platzkassierer Verstärkung durch den früheren Kollegen Rolf Haupt. Bestätigt wurde die Führungsriege der Jugendabteilung, die wegen des Wegzugs von Jugendleiter Hubert Fuchs umgebildet werden musste. Neuer Leiter ist Oliver Benz, Pascal Herm sein Stellvertreter und Bernd Schlegel Kassenwart. Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Bader gab den 60 anwesenden Mitgliedern eine weitere wichtige Personalie bekannt. Es stehe nun fest, dass der frühere Trainer Manuel Jung mit der kommenden Runde die erste Mannschaft vom derzeitigen Coach Martin Ochs wieder übernehmen werde. In Vertretung seines für den Sportbereich zuständigen Vorstandskollegen Marco Götz teilte Bader außerdem mit, dass für den Start in die Rückrunde alle Stammspieler wieder einsatzbereit seien. In der Vorrunde habe man einige Ausfälle verkraften müssen, der momentane achte Tabellenplatz stelle "nicht das volle Leistungsvermögen" dar. James Bercher vom Spielausschuss wagte eine deutliche Ansage. Nachdem der FV Würmersheim inzwischen zehn Jahre in der Bezirksliga spiele, über starke Kräfte aus der eigenen Jugend und Neuzugänge verfügen könne, sei man "bereit für die nächste Klasse". Er sei überzeugt, in der Runde 2017/18 die Landesliga anpeilen zu können. In der bevorstehenden Rückrunde müsse mit "Karamba, Attacke" die Grundvoraussetzung dafür geschaffen werden. Auch bei der zweiten Mannschaft, die unter ihrem Trainer Patrick Wagner den vierten Platz in der Kreisliga B hält, sei "alles drin". Man habe sehen können, wie sich die Spieler "verreißen", um voranzukommen. In Bewegung kommt bei den "Germanen" wieder der Frauenfußball. Zwei nach Würmersheim gezogene Trainer haben die Neugründung einer Damenmannschaft lanciert. In der nächsten Runde soll sie mitmischen. Jugendleiter Benz begrüßte die Initiative auch deshalb, weil die Zahl der Mädchen wieder steil nach oben gehe. In der E-Jugend habe man bereits eine dritte Mannschaft bilden müssen, die fast nur aus Mädchen bestehe. Insgesamt konnte Benz über gute Entwicklungen im Jugendbereich berichten. Man sei in allen Altersstufen mit mindestens einer Mannschaft am Spielbetrieb beteiligt, in den älteren Jahrgängen in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Au am Rhein. Mit Stolz wurde angefügt, dass man von den A-, bis zu den D-Junioren in der Bezirksliga spielt. Ein gutes Bild gab auch der Finanzbericht von Kassenverwalterin Andrea Stolz ab, dessen Richtigkeit von den Prüferinnen Elvira Deck und Daniel Nold bestätigt wurde. Große Investitionen im vergangenen Jahr waren der Kauf eines Rasenmähers und die Sanierung der Toiletten in der "Germania-Klause". Für den dabei geleisteten "Rieseneinsatz" wurde Fritz Deck als "Mitarbeiter des Jahres" ausgezeichnet. Der Mitgliederstand wurde von Christian Jung mit 433 Personen angegeben, davon sind 133 Jugendspieler. Michael Voss berichtete als Vorsitzender des Fördervereins von Rückgängen bei den Werbeeinnahmen, jedoch auch vom Gewinn eines neuen "großen Partners". Von den Alten Herren konnte Michael Schlager die Rekordzahl von 58 Mitgliedern melden. Die Platzwart-Stelle soll ausgeschrieben werden. Eine viel bedeutsamere Stelle könnte sich nächstes Jahr auftun, denn Vorsitzender Bader will 2018 aufhören.

