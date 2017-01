Kreis der Eingeladenen verkleinert Rastatt (red/dm) - Die Stadt Rastatt hat aus den Erfahrungen der zurückliegenden Seniorenweihnachtsfeier gelernt und den Kreis der Eingeladenen für die anstehende Seniorenfasnacht verkleinert. Richtete sich die Veranstaltung zuletzt noch an alle Rastatter ab 65, sind nun alle ab 75 Jahren angesprochen. Wie das BT berichtete, war vor allem kritisiert worden, dass der Teilnehmerkreis zu groß war für den Veranstaltungsraum. Manche gingen leer aus, nachdem die zur Verfügung stehenden Karten binnen kürzester Zeit weg waren. Seit der Senioren-Weihnachtsfeier im Dezember hat die Stadt die Organisation der Veranstaltungen von der Seniorenhilfe übernommen. Aufgrund des beständig zurückgehenden Spendenaufkommens war der Verein schlicht nicht mehr in der Lage, die beiden jährlichen Veranstaltungen - Weihnachtsfeier und Fasnachtsfeier - vorzubereiten und finanziell zu tragen. Die Helferinnen und Helfer der Seniorenhilfe unterstützen jedoch weiterhin bei den Veranstaltungen und bewirten die Gäste. Die Seniorenfasnacht findet am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr in der Badner Halle statt. Das rund zweieinhalbstündige Programm in der bunt geschmückten Halle gestaltet die Große Karnevals-Gesellschaft (GroKaGe). Die Bewirtung mit Brezeln und Getränken übernehmen die ehrenamtlichen Helfer der Seniorenhilfe Rastatt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos und über vorab verteilte Eintrittskarten möglich. Margarete Ruiter von der städtischen Seniorenarbeit stellt einen Teil des Kontingents den Seniorenvereinigungen und -gruppen zur Verfügung. Die restlichen kostenlosen Karten gibt sie am Freitag, 10. Februar, von 9 bis 11 Uhr in ihrem Büro im dritten Stock in der Fruchthalle aus (Zimmer 4.25). Die Fruchthalle ist barrierefrei zugänglich, ein Lift steht bereit. Die Stadt stellt zudem einen kostenlosen Busshuttle zur Verfügung. Bus 1: 12.30 Uhr Hotel Brückenhof, 12.35 Uhr Rheinauer Ring (Apotheke), 12.45 Uhr Oberwaldstraße (Rheinau-Bäck), 12.50 Uhr Oberwaldstraße (Heilig-Kreuz-Kirche), 12.55 Uhr Wilhelm-Busch-Straße (Anne-Frank-Schule), 13 Uhr Festplatz. Bus 2: 12.30 Uhr Bushaltestelle Beinle, 12.35 Uhr Bizerba (Waggon-Fabrik), 12.40 Uhr Rauentaler Straße ("Zum blauen Franz"), 12.50 Uhr Bushaltestelle Danzigerstraße (Hochhaus), 12.55 Uhr Richard-Wagner-Ring (Gewerbeschule), 13 Uhr Gaststätte "Am Hasenwäldchen", 13.05 Uhr Lions-Wohnstift, 13.10 Uhr "Gasthaus Engel". Bus 3: 12.30 Uhr Münchfeld-Donaustraße (AGIP-Tankstelle), 12.35 Uhr Stadionstraße (FC04), 12.45 Uhr Münchfeld (ehemaliger Kindergarten Siedlung), 12.50 Uhr Südring, 12.55 Uhr Friedrich-Ebert-Straße.

