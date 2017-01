Wahlrecht bleibt unangetastet

Rastatt (ema) - Das System der unechten Teilortswahl, also die Garantie einer bestimmten Zahl von Gemeinderatssitzen für die Dörfer, wird auch künftig ein Bestandteil des Kommunalwahlrechts in Rastatt bleiben. Eine Mehrheit des Gemeinderats räumte gestern Abend das Thema ab. OB Hans Jürgen Pütsch konnte sich mit seinem Vorschlag, zunächst die Ortschaftsräte anzuhören und eine repräsentative Meinungsumfrage in der Bevölkerung zu erwägen, nicht durchsetzen. Auch ein Antrag von Grünen-Fraktionschef Roland Walter ("Wir sind alle befangen"), die Frage dem Volk per Bürgerentscheid vorzulegen, fand bei zwölf Ja- und 29-Nein-Stimmen nicht die erforderliche Mehrheit. Der OB sympathisierte mit diesem Vorschlag, weil man mit dem Bürgervotum eine "gefestigte Entscheidung" herbeiführen könnte. Pütsch zeigte sich am Ende "enttäuscht", dass eine Mehrheit den Weg nicht mitging. Als Wortführer der Teilortswahl-Unterstützer artikulierte sich der Fraktionschef der Freien Wähler, Herbert Köllner, der darauf drängte, endlich Klarheit zu schaffen. Er hatte bereits im November den Antrag gestellt, eine Entscheidung voranzutreiben, da alle Argumente ausgetauscht seien. Bedingt auch durch die längere Krankheit Pütschs kam es erst jetzt zur Behandlung des Themas. Köllner hielt an dem ursprünglichen Antrag fest, wonach "die Abschaffung der unechten Teilortswahl zum nächstmöglichen Zeitpunkt weiter vorzubereiten" sei. Dies führte zu dem Umstand, dass eine Mehrheit aus Freien Wählern und CDU den FW-Antrag ablehnte. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung gar nicht mehr zur Abstimmung gestellt. CDU-Fraktionschefin Brigitta Lenhard begründete den Wunsch nach Beibehaltung der unechten Teilortswahl mit dem Meinungsbild, das man bei Ortschaftsräten, CDU-Ortsverbänden und in Bürgergesprächen eingeholt habe. Für die SPD gab Harald Ballerstaedt zu erkennen, dass die Fraktion gespalten sei. Er gab zu bedenken, dass das Thema in der Bevölkerung kaum auf Interesse stoße und sich in der Vergangenheit gezeigt habe, dass Rastatt auch mit seinen aktuell 47 Stadträten eine gute Entwicklung genommen habe. Ein Bekenntnis für die unechte Teilortswahl und einen Bürgerentscheid legte Michael Ams (FuR) ab, während Erich Wölfle die ablehnende Haltung der FDP bekräftigte.

