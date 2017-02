Wenn Kinder nicht mehr in der eigenen Familie leben können

"Sie leisten mit sehr, sehr viel Herzblut eine wichtige Aufgabe für unseren Landkreis und einen sehr wertvollen Dienst für die Ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen", hob Bäuerle hervor. Die Ursachen für den Wechsel in eine Pflegefamilie seien vielfältig: Überforderung der Eltern mit der Erziehung, psychische Erkrankungen, Suchtprobleme, Inhaftierung oder Gewalt gegenüber Kindern. Dass diese Kinder, die häufig auch traumatisiert seien, "Familie erleben dürfen, dass sie Geborgenheit und Wärme erfahren, ist Ihr Verdienst", wandte sich der Landrat an die Pflegeeltern, die er kurz porträtierte. Brigitte und Alex Stolz aus Au am Rhein haben keine eigenen Kinder. Im Mai 2005 nahmen sie einen elf Monate alten Säugling auf, weil dessen Eltern nicht in der Lage waren, ihren Sohn zu versorgen, zu erziehen und zu betreuen - bis heute. Seine vier weiteren Geschwister sind in unterschiedlichen Familien untergebracht.

Ingrid und Daniel Chaventré aus Gaggenau hatten ein sechsjähriges Pflegekind bei sich aufgenommen und im Alter von 20 Jahren dann adoptiert. Die Diplom-Sozialpädagogin Ingrid Chaventré war ab 2004 einige Jahre als Landes- und Bundesvorsitzende beim Pflege- und Adoptivelternverband ehrenamtlich engagiert, wie Bäuerle berichtete. Ihr Enkelkind nahmen sie und ihr Mann im Alter von zwei Monaten in Pflege, weil ihre Tochter krankheitsbedingt ausfiel. Bis heute lebt der mittlerweile 24-Jährige im Haus seiner Großeltern. Ein elfjähriges Pflegekind wurde den Chaventrés 2007 vermittelt und ist ebenfalls bis heute Bestandteil der Familie.

Marina Kappler-Nock und Reiner Nock haben 2001 geheiratet und sich ein großes Bauernhaus in der Bühlertäler Ortsmitte gekauft. Sie brachte zwei Kinder aus erster Ehe mit, gemeinsam hat das Paar einen 14-jährigen Sohn. Seit Juni 2005 sind sie auch Pflegeeltern und haben seither 18 Kinder betreut, zeitweise tummelten sich bis zu neun Kinder im Hause Nock. "Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ist toll, Michele Sforza war damals noch Jugendamtsleiter in Bühl, er hat uns wirklich gut beraten", lobt Marina Kappler-Nock und hebt die ebenfalls gute Begleitung durch Justina Wallner vom Pflegekinderdienst hervor. Aktuell wohnen ein 13-jähriges Mädchen, ihr siebenjähriger Bruder und ein siebenjähriges Mädchen bei den Nocks. Die beiden Kleinen besuchen aufgrund von Entwicklungsrückständen das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum in Bühl. Tochter Sabrina (20) hat das Familienleben derart beeinflusst, dass sie nun eine Ausbildung als Jugend- und Heimerzieherin im Kinder- und Jugendheim der Stulz-Schriever'schen Stiftung in Baden-Baden macht. Landrat Bäuerle, der nicht unerwähnt ließ, dass es im Alltag von Pflegefamilien auch Probleme und Enttäuschungen gebe, überreichte den Ehepaaren eine Urkunde und einen Geschenkkorb mit Produkten des Aspichhofs.

Das Jugendamt sucht permanent Pflegefamilien, derzeit besteht besonders für die Altersgruppe der Fünf- bis Zwölfjährigen dringender Bedarf. Aktuell gibt es vier Formen von Vollzeitpflege. Zum einen Pflegefamilien für Kinder von null bis zwölf Jahren. Müssen Kinder in Krisensituationen ad hoc aus ihrer Familie entnommen werden, werden sie von Bereitschaftspflegeeltern aufgenommen, die sich um Kinder bis 17 Jahre kümmern. Weiterhin gibt es Betreuungsstellen, bei denen der Schwerpunkt mehr in der Erziehung und Betreuung als in der Pflege liegt. Kinder im Alter bis 13 Jahre sind die Zielgruppe. Schließlich gibt es noch Gastfamilien für unbegleitete minderjährige Ausländer. In den vergangenen zwei Jahren konnten acht Jugendliche vermittelt werden. Wer Interesse hat, Kinder in der Familie aufzunehmen, kann sich an den Pflegekinderdienst unter (07222) 3812259 wenden.