Edeka entscheidet sich für Rastatt Rastatt (ema) - Wo sich einst IKEA ansiedeln wollte, wird nun Platz geschaffen für Edeka. Der Gemeinderat hat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung die Verwaltung beauftragt, mit dem Lebensmittelkonzern die Ansiedlung eines Logistikzentrums auf den Weg zu bringen und die notwendigen Verfahrensschritte einzuleiten. Details wollen Vertreter von Edeka und Stadt heute in einer Pressekonferenz nennen. (ema) - Wo sich einst IKEA ansiedeln wollte, wird nun Platz geschaffen für Edeka. Der Gemeinderat hat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung die Verwaltung beauftragt, mit dem Lebensmittelkonzern die Ansiedlung eines Logistikzentrums auf den Weg zu bringen und die notwendigen Verfahrensschritte einzuleiten. Details wollen Vertreter von Edeka und Stadt heute in einer Pressekonferenz nennen. Edeka hatte zuletzt im Großraum Karlsruhe nach einem Standort gesucht. Laut Mittelbadischer Presse soll das Zentrallager ab 2018 gebaut werden, um 2020 in Betrieb gehen zu können. Edeka wolle rund 120 Millionen Euro investieren. Mehrere hundert Arbeitsplätze könnten in Rastatt entstehen. Edeka Südwest mit Sitz in Offenburg sucht seit mehreren Jahren einen Standort für ein neues Zentrallager. In der engeren Wahl war zunächst der ehemalige Truppenübungsplatz in Achern. Allerdings stand das Planungsrecht dieser Ansiedlung im Weg. Jetzt ist Edeka in Rastatt fündig geworden - im Gewerbegebiet Stockfeld zwischen Woogsee-/Baulandstraße und A5. Der Gemeinderat hatte erst im Dezember den Bebauungsplan für die 36 Hektar große Fläche beschlossen.

