Umbau geht gut voran

(red) - Die Baumaßnahmen an der Hardtschule Durmersheim, bei denen der hintere Teil des Schulgebäudes um zwei Stockwerke aufgestockt wird, schreiten mit jedem Tag weiter voran. Nachdem der entsprechende Gebäudeteil bereits eingerüstet ist, haben die Fachleute nun begonnen, den Dachbereich für die Aufstockung vorzubereiten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Auch verschiedene Bereiche des Schulhofs wurden schon wegen der Baumaßnahmen umgestaltet.

Die mit den Bauarbeiten einhergehenden Einschränkungen im Schulbetrieb werden von allen am Schulleben Beteiligten geduldig ertragen, wobei die Verwaltung bemüht sei, den Umfang der Einschränkungen möglichst gering zu halten. In der nächsten Woche werden vier Klassen in die Grundschule in Au am Rhein ausgelagert, da im Zuge der Containeranlieferung ihre im Erdgeschoss liegenden Klassenzimmer gesperrt werden müssen. Eines lässt sich in jedem Fall sagen: Für die Schüler ist es momentan in jeder großen Pause spannend zu sehen, wie sich wieder etwas an ihrer Schule verändert hat.