Zentrallager bietet 400 neue Arbeitsplätze

Rastatt (ema) - Edeka-Südwest will spätestens im November 2020 sein neues Zentrallager an der A5 bei Rastatt in Betrieb nehmen. Geschäftsführer Wolfgang Seiler kündigte gestern an, dass 400 neue Arbeitsplätze in Rastatt entstehen werden. Vor der Presse nannten der Chef von Edeka-Südwest und OB Hans Jürgen Pütsch Details zu der Ansiedlung, nachdem der Gemeinderat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig das Vorhaben befürwortet hatte (wir berichteten gestern). Nach den nun vorgestellten Plänen will Edeka auf einer Fläche von 142000 Quadratmetern ein teilautomatisiertes Zentrallager für rund 20000 Artikel aus den Bereichen Trockensortiment und Drogerie errichten. Der Bau selbst, der im April 2018 starten soll, wird eine Gesamtfläche von rund 37800 Quadratmeter aufweisen: 340 Meter lang, 120 Meter breit und wegen der Regallager bis zu 28 Meter hoch. Als Reservefläche für eine spätere Erweiterung hat man 12000 Quadratmeter zur Verfügung. Seiler zufolge sei das Unternehmen seit einigen Jahren auf der Suche nach einem Standort für ein Logistikzentrum, weil man mit bestehenden Lagerflächen an Kapazitätsgrenzen stoße. Das Grundstück im Stockfeld bezeichnete er mit Blick auf die Verkehrsanbindung als "optimal". Vom künftigen Basislager in Rastatt, in dem jährlich 600 Millionen Euro Umsatz erzielt werden soll, werden die Waren an die fünf bestehenden Regionallager verteilt, die wiederum als Drehscheiben für die Versorgung der 1300 Märkte von Edeka Südwest dienen. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über die Baulandstraße, die der Landkreis als Baulastträger ohnehin sanieren wird. Das Verkehrsaufkommen bezifferte Seiler mit zwölf Lkw pro Stunde im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr; in der Nacht sind es vier Lastwagen pro Stunde. Man hoffe natürlich, dass der Ausbau des A5-Anschlusses Rastatt-Nord kommen werde, sagte der Edeka-Südwest-Chef. Allerdings seien diese Pläne nicht maßgebend für die Standortentscheidung gewesen. Das Unternehmen muss nun diverse Gutachten liefern, unter anderem zu Verkehr und Umwelt sowie Lärm. Das Investitionsvolumen für Gebäude und Technik bezifferte Seiler mit über 100 Millionen Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Erwerb des Geländes. Der Löwenanteil gehört der Stadt Rastatt. Daneben braucht Edeka eine weitere Fläche eines Privateigentümers. Man sei bereits in Gesprächen, sagte Seiler. Das künftige Zentrallager soll auch ökologischen Belangen dienen und gestalterisch keine "08/15-Halle" werden: "Hallen kann man auch hübsch bauen", so der Edeka-Chef. OB Hans Jürgen Pütsch zeigte sich mit Wirtschaftsförderer Raphael Knoth "sehr froh und glücklich", dass das neue Jahr mit einer vielversprechenden Nachricht zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rastatt beginne. Knoth zufolge habe es mehrere Anfragen für die Flächen im Stockfeld gegeben; Edeka sei jedoch "das mit Abstand interessanteste Angebot" gewesen. Aus Sicht des Wirtschaftsförderers ist die Logistikbranche als zukunfts- und krisensicherer Wirtschaftszweig prädestiniert für die Ansiedlung im Stockfeld. Nach der Entscheidung für Edeka gehen die Gewerbeflächen an der A5 zur Neige. Laut Wirtschaftsförderer stehen noch 10000 Quadratmeter neben dem künftigen Möbelhaus Ehrmann zur Verfügung, dessen Bau in diesem Jahr beginnen soll. Außerdem gibt es noch eine kleine Restfläche im Rotacker. Künftig müsse man verstärkt die Innenentwicklung anvisieren, kündigte OB Pütsch an. Mit einem Teil des Grundstückserlöses soll deshalb die Vermarktung des Gewerbegebiets Ost forciert werden.

