Mehr Platz zum Toben für kleine Ötigheimer

(yd) - Kaum wiederzuerkennen ist das Kindergartengebäude in der Händelstraße, in dem zunächst die privat betriebene Kita "Klitzeklein" residierte. Seit November vergangenen Jahres ist in dem Gebäude nun der Kindergarten St. Michael untergebracht. Trägerin ist die Gemeinde Ötigheim, die das Gebäude von einem privaten Investor angemietet hat.

Ein neuer Boden in Apfelgrün, Wände in hellen, freundlichen Farben - rein optisch hat die Kita eine deutliche Wandlung erfahren. Und auch inhaltlich hat sich einiges verändert, seit das Team und die Kinder von St. Michael eingezogen sind. Anlass für die Mitglieder des Gemeinderats, sich die Räumlichkeiten im Rahmen eines Vor-Ort-Termins am Dienstagabend anzusehen.

Die stellvertretende Leiterin Carmen Robl erläuterte das pädagogische Konzept und führte durch die Räume.

Anders als ursprünglich geplant, dürfen die Kleinsten, also die unter Dreijährigen, nach Herzenslust im oberen Stockwerk toben, während die größeren Kinder im Erdgeschoss spielen. Zwischen Küche und Turnraum wurde eine Wand eingezogen, ein Büroraum geschaffen, neue Fußböden eingebaut und ein elektrischer Türöffner angebracht. Insgesamt wird der Kindergarten von 63 Kindern besucht.

Auch der Außenbereich wurde vergrößert. "Der ist jetzt ein echtes Prunkstück", freute sich Bürgermeister Frank Kiefer - 200000 Euro habe die Gemeinde sich die Neugestaltung des Außenbereichs kosten lassen, insgesamt wurden rund 300 000 Euro in Umbau und Sanierung investiert.