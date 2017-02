Ötigheimer Gemeinderat greift in Sparstrumpf

Der neue Haushalt sei geprägt von großen Investitionen. Man gehe von einer guten Konjunktur aus, so dass die Gemeinde abermals von guten Einnahmen - etwa bei der Gewerbesteuer - profitieren könne, meinte Markus Rapp, der die Haushaltsrede der CDU-Fraktion hielt. Man müsse allerdings auch selbstkritisch hinterfragen, ob die Gemeinde sich nicht auch für konjunkturell schlechtere Jahre rüsten müsse. Man habe in den vergangenen Jahren viel investiert - in sinnvolle Dinge, verstehe sich. "Den Weg der Schuldenkonsolidierung haben wir dafür von allen bewusst verlassen. Wird es jetzt aber nicht Zeit, dass wir alle umdenken?", fragte Rapp.

In der Tat stehen in Ötigheim in diesem Jahr wieder große Investitionen an. Allein die Sanierung der Rastatter Straße (Bauabschnitt II und III) schlägt geschätzt mit 1,63 Millionen Euro zu Buche - wobei eine Zuwendung aus dem Ausgleichsstock (342000 Euro) und eine Beteiligung des Landkreises (481000 Euro) die Kosten etwas abfedern. Eine weitere große Ausgabe 2017: Die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco. Dieser soll fortan zwei weitere Krippengruppen beherbergen (wir berichteten), das Gebäude muss erweitert werden - Kosten: rund 450000 Euro. Auch im Verwaltungshaushalt schlägt sich die Erweiterung nieder: Die Personalkosten für Don Bosco steigen um 77600 Euro. Um diese Investitionen zu finanzieren, greifen die Ötigheimer 2017 in ihren Sparstrumpf: Aus der allgemeinen Rücklage muss rund eine Million Euro entnommen werden, zudem entschied sich das Gremium dazu, einen Kredit in Höhe von 500000 Euro aufzunehmen.

Im Vergleich zum Haushalt 2016 steigt das Volumen des diesjährigen Zahlenwerks um rund eine Million Euro, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben aber gleich. Die Einwohnerzahl der Tellgemeinde ist 2016 weiterhin gestiegen - ein Trend, der seit 2013 zu verzeichnen ist und vermutlich noch weiter andauert: Die Bauherren im gerade erschlossenen Neubaugebiet Hagenäcker II stehen bereits in den Startlöchern.

Was die gemeindlichen Steuern betrifft, so rechne man vorsichtig mit den gleichen Werten wie 2016, so Kiefer, der den erkrankten Kämmerer Sascha Meier vertrat. Bei der Grundsteuer sind demnach Einnahmen in Höhe von 543000 Euro veranschlagt, bei der Gewerbesteuer sind es rund 1,6 Millionen Euro.

Ingrid Bäumler (FWG) freute sich in ihrer Haushaltsrede darüber, dass Ötigheim weiter wachse und die Geburtenzahlen steigen. Der Erweiterungsbau von Don Bosco sei nötig: "Aber wie und wo kann es weiter gehen, wenn auch diese Kapazitäten ausgeschöpft sind?" Bäumler mahnte an, dass der Gemeinderat sich dringend mit dieser Frage beschäftigen müsse. Es sei auch fraglich, ob in der Grundschule der Platz ausreiche.

Ebenfalls nicht aus dem Blick verlieren dürfe man die Zukunft des Schulgebäudes (Brüchelwaldschule) - die dortige Werkrealschule laufe bekanntlich aus.