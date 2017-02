Malerische Fotokunst

Rastatt - Ein Foto, das aussieht wie Landschaftsmalerei, ein Feld, das sich dunkel abhebt vom Abend- (oder ist es ein Morgen?)Himmel - fast meint man, die Pinselstiche zu erkennen. Doch es ist tatsächlich ein Foto, analog aufgenommen und nicht einmal nachträglich digital bearbeitet. Fotokunst, wie sie für Susanne Neiss charakteristisch ist. Knapp 20 ihrer Arbeiten sind ab heute in der Städtischen Galerie Fruchthalle zu sehen, zusammen mit weiteren 25 Werken aus dem Bestand der Galerie.

Das beschriebene Bild aus Neiss' Serie "somewhere", ganz am Ende der Schau, ist für Galerieleiter Peter Hank sozusagen die "Summe" dieser Ausstellung. Denn: Unter anderem ist beim Gang durch die Galerie zu beobachten, wie die Kunst der Fotografie vom Fotorealismus weg immer stärker ins Malerische rückt.

Es ist einer Kooperation mit der Herbert-Weisenburger-Stiftung zu verdanken, dass Susanne Neiss die Ausstellung mit Fotos ergänzt, die nicht Bestandteil der Rastatter Sammlung sind. Die 1971 in Worms geborene Künstlerin lebt und arbeitet in Mannheim, hat dort seit 2006 einen Lehrauftrag an der Freien Kunstakademie inne und bereits wichtige Einzelausstellungen vorzuweisen, wie es gestern bei der Presse-Vorbesichtigung hieß. Dass nun auch Rastatt dazukommt, freut Bürgermeister Arne Pfirrmann, der sich begeistert zeigt von der Schau. Neiss habe offenbar "ein ganz besonderes Auge". Laut Nicolai Weisenburger ist es ein Anliegen der Stiftung, Künstler zu fördern, "von denen wir der Meinung sind, dass sie weiter nach vorne gerückt werden sollten". In diesem Fall sei es darum gegangen, zeitgenössische, nicht konventionelle Fotografie zu zeigen, so Stiftungs-Kurator Dr. Thomas Hirsch. Tatsächlich werden konventionelle Erwartungen an das Medium Fotografie in der Schau mehrfach unterlaufen. Es ist eine spannende Reise, auf die der Betrachter mitgenommen wird. Ganz abstrakt wirken manche Bilder der Künstlerin - und zeigen doch immer reale Dinge, teils aus überraschender, ungewohnter Perspektive. "Oft sind unsere Blicke auf die Wirklichkeit zu starr", findet Susanne Neiss. Und bricht diese Starrheit auf. Allein indem sie an Schärfe, Fokussierung oder Brennweite dreht, lässt sie Ebenen miteinander vermischen, schafft sie assoziative, mehrdeutige "Abbildungen".

Ergänzungen und Kontraste dazu zeigen die weiteren Fotografien aus dem Galeriebestand - 25 aus 25 Jahren Sammlung (im kommenden Jahr feiert die 1993 eröffnete Galerie Jubiläum), darunter "einige Hochkaräter", so Hank, unter anderem die international renommierte "Rastatter Größe" Roland Fischer, der wie Anselm Kiefer einst sein Abi am LWG absolvierte. Von seinen hypnotisch wirkenden, vergrößerten Porträts über Ralf Cohens "Erd-Apfel", der eine Kartoffel einem Planeten im All gleichen lässt, und Gerhard Vormwalds surrealen "Fliegenden Afro-Amerikaner" bis hin zu Natur-Aufnahmen von Hetum Gruber und Diethard Blaudszun entfalten sich verschiedene künstlerische Vorgehensweisen. Allen ist gemein, dass mehr in ihnen steckt als nur die konkrete Erscheinung. Vervollständigt wird die Schau durch Objektboxen internationaler Fotografen aus der Sammlung Westermann.

Die Ausstellung läuft bis 1. Mai, donnerstags bis samstags 12 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 17 Uhr. Parallel dazu sind weitere Werke von Susanne Neiss bei der Firma Weisenburger, Werkstraße 11, zu sehen (Mittwoch- und Donnerstagnachmittag, bei Interesse am Empfang melden).