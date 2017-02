"Gesundheitshaus" mit Dorfcafé und Terrasse im Blick Von Helmut Heck Steinmauern - Für den Neubau, der auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte "Hirsch" entstehen soll, gibt es noch keine endgültige Planfassung, aber eine weit gediehene. Bei den Fenstern werde man für die Belichtung und das äußere Erscheinungsbild noch einiges verbessern, kündigte Architekt Friedemann Fuchs an, als er am Dienstag dem Gemeinderat und einem Dutzend Zuhörer den aktuellen Entwurf vorstellte. Er blieb von zwei Varianten übrig, mit denen sich das Ratsgremium bei einer Klausur im Dezember "ausführlich befasst" habe, wie es in den Unterlagen hieß. Der Planer präsentierte seinen Vorschlag unter dem Titel "Gesundheitshaus". Es gehe um ein wichtiges Thema der Infrastruktur, betonte Bürgermeister Siegfried Schaaf. Mit dem für den Ortsmittelpunkt prägenden Vorhaben solle die ärztliche Versorgung gesichert werden und ein Dorfcafé entstehen. Die Planskizzen zeigten ein dem Baugelände entsprechendes langgezogenes Gebäude mit drei Stockwerken. Im Innern sollen eine Einzelpraxis und zwei Doppelpraxen möglich sein, wobei diese Räume oder Teile davon Wohnungen oder Büros werden könnten, wie Fuchs anmerkte. Der ortsansässige Allgemeinmediziner ist Bürgermeister Schaaf zufolge in das Vorhaben eingebunden. Für die Praxen ist im zweiten OG ein gemeinsamer Wartebereich vorgesehen. Im Entwurf war er durch eine raumhohe zurückversetzte Verglasung zu erkennen, die nicht nur die Fassade auflockert, sondern durch den Rücksprung auch den Lärmschutz verbessere, wie Fuchs anmerkte. Der Zugang soll über ein eigenes Treppenhaus erfolgen, daneben wird das Haus einen Aufzug erhalten. Der vom früheren Gebäude noch vorhandene Keller bleibt erhalten und wird erweitert. "Typisches Erscheinungsbild" Das Dorfcafé wird am Hausende mit Blickrichtung zur Altmurg und dem Außenbereich des Flößereimuseums platziert, mit einer Terrasse davor. Daneben war von einem Dorfladen die Rede und der Möglichkeit einer Erweiterung. Für den Gehweg werde eine Breite von mindestens zwei Metern gewährleistet, erwähnte der Planer ein weiteres Detail. Die Nutzfläche des Neubaus bezifferte er auf insgesamt 740 Quadratmeter, den umbauten Raum auf 3340 Kubikmeter. Das Gebäude werde ein für Steinmauern "typisches Erscheinungsbild" aufweisen, ein monolithischer Baukörper, der "nicht erschlägt", versicherte Fuchs. Unter dem Eindruck des gegenüberliegenden Rathauses werde die Massivität kaum wahrnehmbar sein, meinte Bürgermeister Schaaf. Durch Gebäudeeinschnitte beim Café und an der Hauptstraße werde der Bau "schwebend" anmuten. Die Kosten veranschlagte Fuchs mit 2,01 Millionen Euro, ohne Keller wären es 1,86 Millionen. Die Gemeinde wolle sich "keine goldene Nase verdienen", hob Bürgermeister Schaaf hervor, die Sache müsse sich aber rechnen und "auf Dauer selbst tragen". Das Dorfcafé wolle die Kommune selber betreiben, "wir wollen eine Hand im Projekt haben", laute die "klare Aussage des Gemeinderats." Zu der Variante, die fallengelassen wurde, war zu erfahren, dass diese eine Zweiteilung des Baukörpers beinhaltete. Der Gemeinderat habe es sich bei der Beratung während der Klausur "nicht einfach gemacht", stellte Daniel Geiser (BV) klar. Man habe um die ursprünglichen Varianten "gerungen" und schließlich der Funktionalität den Vorzug gegeben. Der Entwurf wurde einstimmig gutgeheißen, der Bauantrag soll vorbereitet werden, der Baubeginn wurde für Ende des Jahres avisiert.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben