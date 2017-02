Neustart ohne Eltern

"Wir arbeiten eng mit dem Jugendamt zusammen und profitieren in Rastatt von unseren Erfahrungen aus Moosbronn, wo wir seit fast einem Jahr unbegleitete, jugendliche Flüchtlinge betreuen", berichtet der Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Landkreis Rastatt, Norbert Rauscher, der die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Jugendamt lobt. Beim Landkreis Rastatt sind insgesamt rund 150 unbegleitete Flüchtlinge registriert.

In der Rastatter Wohnung werden die Jugendlichen von Caritas-Sozialarbeitern betreut, die ihnen als wichtigste Ansprechpartner dienen. "Oberste Priorität hat für alle das Erlernen der deutschen Sprache", berichtet Hausleiterin Jacqueline Völpel, die den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) beim Rastatter Caritasverband leitet. Bei einem Gang durch die Wohnung wird schnell klar, wie bescheiden die Jugendlichen hier leben. In einer kleinen, sehr bescheiden eingerichteten Küche wird täglich selbst gekocht, während die vier Zimmer mit einem einfachen Bett, einem Tisch, zwei Stühlen und einem Spind ebenso schlicht ausgestattet sind.

Am Vormittag besuchen die meisten Jugendlichen die Schule und freuen sich, in einer der Vorbereitungsklassen einen Platz bekommen zu haben. Andere Jugendliche besuchen einen Deutsch-Sprachkurs in den Gemeinschaftsunterkünften, wo sie von Ehrenamtlichen unterrichtet werden, bis sie einen Schulplatz bekommen. Zudem stehen Sprachkurse auf dem Programm, die von Diakon Michael Kress von der katholischen Stadtkirche St. Alexander geleitet werden. Er sucht aktuell Ehrenamtliche, die den Jugendlichen beim Erlernen der deutschen Sprache helfen. Wer mitarbeiten möchte, kann sich direkt an Michael Kress unter (0 72 22) 40636 12 und an Ashley Basse-Lysebrink, (072 22) 77560, wenden.

Die Nachmittage verbringen die Jugendlichen meist in der Stadt, sie besuchen Freunde aus anderen Gemeinschaftsunterkünften oder erledigen die tägliche Hausarbeit. Denn kochen, waschen und putzen muss jeder selbst.

Jacqueline Völpel freut sich, dass einige der Jugendlichen bereits Anschluss an Rastatter Vereine gefunden haben und so beispielsweise regelmäßig zum Fußball- oder Karatetraining gehen. Dabei müssen die meisten der jungen Migranten stets mit der Gewissheit leben, nur bis zum 18. Geburtstag in Deutschland bleiben zu können. "Wer aus einem sicheren Herkunftsland wie beispielsweise Albanien stammt, der muss damit rechnen, entsprechend bald in seine Heimat zurückkehren zu müssen", berichtet Jacqueline Völpel.

Betreut werden die unbegleiteten minderjährigen Ausländer auch von der psychologischen Beratungsstelle des Landratsamts, die eng mit dem Caritasverband zusammenarbeitet. Sie erhalten den aktuellen Hartz-IV-Satz und müssen damit ihr Leben fern der eigenen Familie bestreiten. "Das klappt sehr gut, die Jugendlichen sind sehr sparsam und bescheiden", sagt Jacqueline Völpel. Sie begrüßt das große Engagement und den Willen der Jugendlichen, in Deutschland Fuß zu fassen. "Auch außerhalb der Deutschstunden lernen die Bewohner unserer WG beispielsweise am Handy die deutsche Sprache", berichtet sie.

Dabei steht ihnen rund um die Uhr ein Ansprechpartner des Caritasverbands zur Seite. Zweieinhalb Vollzeitstellen stellt der Verband dafür zur Verfügung.