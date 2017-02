Steinmauern "gefällt vieles nicht"

Steinmauern - Es bleibt dabei: Steinmauern ist mit dem Managementplan, den das Regierungspräsidium (RP) auf Betreiben der EU für die Natura-2000-Schutzgebiete zwischen Wintersdorf und Karlsruhe aufgestellt hat, nicht einverstanden. Man habe schon im Herbst signalisiert, dass "uns vieles nicht gefällt", erinnerte Bürgermeister Siegfried Schaaf in der jüngsten Gemeinderatssitzung an die Beratung des Papiers, zu der im November eine Vertreterin der Behörde an den Ratstisch gekommen war (wir berichteten). Die kritische Haltung bleibe, bestimmte Festsetzungen lehne man ab.

Der Gemeinderat war mit dem Bürgermeister völlig einverstanden. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende Stellungnahme ans RP zu schicken. Die betroffenen Kommunen werden sich insgesamt gegen den Plan stellen, ließ Schaaf wissen. Dies sei vergangene Woche schon der Regierungspräsidentin bei einem Gespräch mitgeteilt worden. Man verlange vom Land Klarheit, wie der finanzielle Ausgleich aussehen werde.

Für Steinmauern seien im Forst "massive Verluste" absehbar. Dass die Gemeinde in der Vergangenheit für die Natur viel geschaffen und investiert habe, sei als selbstverständlich verbucht worden. "Nun schlägt es zurück", zeigte sich Schaaf schwer enttäuscht. Den Sitzungsunterlagen war zu entnehmen, dass einige der im November vorgetragenen Kritikpunkte vom RP in die aktuelle Planfassung "eingearbeitet" worden seien. Die grundsätzlichen Bedenken zu finanziell bedrohlichen Erhaltungsmaßnahmen seien jedoch "nicht ausgeräumt worden".

Der Managementplan folge dem "Prinzip Käseglocke", ärgerte sich Gemeindeförster Tobias Scholz. Verlangt werde zum Beispiel, dass man für die in Eichen vorkommende Käferart Heldbock nicht nur "Brut- und Verdachtsbäume" schonen müsse, sondern weitere Eichen ungenutzt lasse, zusätzliche pflanze und kaputte ersetze. Die bewährte Forstwirtschaft werde "ad absurdum" geführt, nachhaltiges Wirken bestraft. Dies führe zu "erheblichen Verlusten", Vermögen der Gemeinde sei bedroht.

Obwohl der Forsthaushalt bis jetzt zu 80 bis 90 Prozent durch Holzverkauf finanziert werde, habe man die meiste Zeit immer in Naturschutzbelange investiert. Scholz bezifferte die erwartbaren Einbußen auf 100 000 Euro. Zum großen Unmut trug auch bei, dass für die vom RP verlangten Maßnahmen nicht einmal Ökopunkte gutgeschrieben werden. Die Vorschriften gingen so weit, dass bei geschützten maroden Bäumen im Notfall mit Betonelementen die Verkehrssicherheit gewährleistet werden müsste, so der Förster. Den Beteuerungen des RP, der Plan sei nur für Behörden, nicht aber für Kommunen verpflichtend, widersprach Scholz.

Die zehnjährige Forstplanung für den Gemeindewald, die im nächsten Jahr wieder ansteht, werde von der Forstdirektion vorgegeben, einer Landesbehörde also, die an den Managementplan gebunden sei. Ergo werde die Gemeinde durch die Hintertür zur Umsetzung verdonnert.

Geradezu unwirsch für seine Geflogenheiten kam Bürgermeister Schaaf zu dem Fazit: "So kann man die Leute vor Ort frusten." Die Gemeinde werde "mehr oder weniger enteignet".

"Wir müssen uns wehren", bekundete Martin Becker (BV) Entschlossenheit. Nachhaltige Forstwirtschaft sei der beste Naturschutz. Die Gemeinden würden immer mehr geknebelt, was man auch bei der Dammsanierung für den Hochwasserschutz sehe, wo die Kommunen alles selbst tragen sollen.