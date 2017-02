Kurzer Prozess mit kapitalem Fang

Seit drei Jahren befasst sich der Ottersdorfer intensiv mit dem Zanderfischen, berichtet er im BT-Gespräch. In der Dämmerung am Morgen oder am Abend seien die Voraussetzungen am besten, weil der Raubfisch da am aktivsten sei. Neben einigem Grundwissen bezüglich Köder, Angel und natürlich der zu angelnden Fische benötigt ein Petrijünger allerdings auch viel Geduld und Ausdauer. Und auch das kann der Ottersdorfer aufweisen: "Nach ein paar Stunden einfach aufhören, weil man noch nichts gefangen hat, das gibt's bei mir nicht. Ich kann auch mal zwölf Stunden am Stück angeln, das macht mir nichts."

An jenem Tag, als er den Zander aus dem Kernsee holte, warf er bereits um 5 Uhr die Rute ins Wasser. Nach zwei Stunden biss der Zander am Gummiköder an: "Ich habe sofort gemerkt, dass es ein großer Fisch ist. Er machte lange, kräftige Kopfstöße, die schwer nach unten gingen", erläutert Buchholz.

Der routinierte Angler machte mit dem kapitalen Raubfisch kurzen Prozess, nach wenigen Minuten hatte er den Brummer an Land gedrillt. Zuhause ließ er sich mit dem Zander selbstredend von seinen Anglerfreunden ablichten und schickte Foto und Text an das Raubfisch-Fachmagazin "Esox" in Hamburg, das den stolzen Angler mit seinem Zander unter der Rubrik "Fisch des Monats" in seiner aktuellen Ausgabe veröffentlicht.

Zander können bis zu einem Meter lang und bei idealen Bedingungen bis zu 20 Jahre alt werden, führt Domenic Buchholz weiter aus.

Deswegen geht er davon aus, dass er ein altes Exemplar aus dem Kernsee gefischt hat. Und wie schmeckt ein in die Jahre gekommener Fisch? - "Super", meint der 21-Jährige, der den Zander schön filettiert und dann in der Pfanne angebraten hat. Dazu gab es Reis und Feldsalat.

Der mächtige Kopf und die große Schwanzflosse befinden sich allerdings noch in der Tiefkühltruhe. Domenic Buchholz will die Teile zu einem Präparator schicken. Der 21-Jährige hat einen Anbieter in Bremerhaven ausfindig gemacht, an den Kopf und Flosse per Express in tiefgefrorenem Zustand geschickt werden. "Aufgrund der großen Nachfrage kann es aber durchaus ein halbes Jahr dauern, bis alles fertig ist", berichtet der Ottersdorfer, der die Schmuckstücke dann in seinem Angel-Hobbyraum aufhängen möchte.

Der Zander ist übrigens nicht der größte Fang des Anglers. Vor vier, fünf Jahren hat er bereits einen 1,36 Meter langen Wels aus dem Lindensee in Ottersdorf gezogen. Domenic Buchholz zieht es aber nicht nur in seiner Freizeit, sondern auch beruflich ans Wasser: Als Wasserbauer ist er für die Unterhaltung der Schifffahrtsrouten auf dem Rhein zuständig.