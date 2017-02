Malsch schafft unechte Teilortswahl ab

Malsch - Lange und ausgiebig wurde seit Wochen diskutiert, Vor- und Nachteile der unechten Teilortswahl wurden erklärt, doch letztlich traf der Malscher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag eine mutige und weit in die Zukunft reichende Entscheidung. Mehrheitlich, bei sieben Gegenstimmen, sprach sich das Gremium für die Abschaffung des aus den 1970er-Jahren stammenden Wahlverfahrens aus.

"Es wurde jede Nuance der Meinung ausgetauscht", sagte Bürgermeister Elmar Himmel vor der Abstimmung. Rund 150 Einwohner waren gekommen, die im Bürgerhaus stattfand. Denn bereits die in den vergangenen Wochen durchgeführten Informationsveranstaltungen waren auf große Resonanz gestoßen. Den Kurs vorgegeben hatte der Gemeinderat, der sich in seiner Klausurtagung Anfang 2016 darauf geeinigt hatte, das Thema "Abschaffung der unechten Teilortswahl" anzugehen.

Die Mehrheit der Ratsmitglieder blieb diesem Kurs treu, auch wenn ihnen aus den Ortsteilen Völkersbach und Sulzbach heftige Windböen entgegenschlugen. Dort hatten sich die Ortschaftsräte vor wenigen Tagen gegen die Abschaffung ausgesprochen - in Völkersbach einstimmig, in Sulzbach bei einer Gegenstimme. Die unechte Teilortswahl sei keine Übergangslösung, vielmehr sei sie unumstößlich in der Eingliederungsvereinbarung festgeschrieben und könne nur im Einverständnis aller Vertragspartner geändert werden, sagte der Völkersbacher Ortsvorsteher Norbert Koch (FW).

Manfred Ochs vom Bündnis für Völkersbach bezeichnete die Abschaffung gar als "weiteren Schlag in das Gesicht der Völkersbacher Bürger". Sein Appell an das Gremium: "Erhalten Sie die letzte Chance auf Integration aller Malscher Ortsteile."

"Wenn man freiwillig und ohne Zwang dieses Privileg aufgibt, kann es nur Verlierer geben, eben unsere Ortsteile", sagte der Sulzbacher Ortsvorsteher Peter Barton (FW), der wie sein Kollege Koch im Falle der Abschaffung eine eigene Budgetierung für jeden Ortsteil forderte. Waren die Bürger aus Waldprechtsweier noch vor 40 Jahren gegen die Eingemeindung, so stehen sie nun hinter der Abschaffung dieses Wahlrelikts. "Die Menschen haben gesehen, was uns 40 Jahre Eingemeindung an Positivem gebracht haben", so Ortsvorsteher Hardy Bogesch (FW).

Eingemeindung sollte in Herzen vollzogen sein

Hermann Geiger (CDU) gab zu bedenken, dass nach 40 Jahren die Eingemeindung auch in den Köpfen und Herzen vollzogen sein sollte.

Markus Bechler, Sprecher der Freien Wähler, bemerkte, er könne zwar die Ängste verstehen, rechnerisch seien sie aber nicht nachzuvollziehen. Er beantragte zum Thema Budgetierung eine Gemeinderatsvorlage in den kommenden sechs Monaten. Es sei zutreffend, dass es für die Ortsteile künftig keine Garantie mehr gebe, im Gemeinderat vertreten zu sein, so Marianne Marburger (Bündnis 90/Grüne), was jedoch mehr Demokratie bedeute.

Der Gemeinderat sei nicht die Interessenvertretung der Ortsteile. Vielmehr habe jeder Gemeinderat die Interessen der Gesamtgemeinde zu vertreten, betonte Klaus Jung (SPD). "Ich habe um 30 Liter Wein gewettet, dass Völkersbach auch weiterhin im Gemeinderat vertreten ist - und diese Wette gewinne ich", prophezeite Manfred Schwarz (CDU).

Wäre es nach dem Willen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegangen, hätten die Bürger aus Malsch und den Teilorten Sulzbach, Völkersbach und Waldprechtsweier darüber entschieden, ob die unechte Teilortswahl abgeschafft werden soll oder nicht. Sie hatten noch vor Weihnachten einen Bürgerentscheid beantragt. Es gehe um die Mitsprache der Teilorte, um die Interessenvertretung der Bürger aus den Orten.

"Eine solche Entscheidung über die Köpfe der Bürger hinweg zu fällen, wo es ausreichende Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten gibt, ist bei der wahrnehmbaren Stärke des Misstrauens und der Bedenken in unseren Augen nicht ausreichend zu begründen", hatte es im Antrag geheißen.

In der Ratssitzung am Dienstag im Bürgerhaus musste das Ratsgremium nun über diesen Antrag befinden und entschied sich mehrheitlich bei vier Ja-Stimmen gegen einen Bürgerentscheid.