Närrischer Unterricht für Flüchtlinge

Rastatt - Seit dem 11.11. läuft die Fasnachtskampagne 2016/17, die tollen Tage stehen vor der Tür. Das ist nicht jedermanns Sache, und der eine oder andere mitteleuropäische "Fasnachtsmuffel" wundert sich schon über das Gebaren des närrischen Volkes. Was aber denken ein Afghane oder eine Nigerianerin über den Karneval? In der Flüchtlingsunterkunft in der Kehler Straße wurde den Flüchtlingen gestern nun das Brauchtum näher gebracht.

Ruth hat ein rotes Herz auf der Stirn, Marie Claire eines auf der Backe, Qurbani ist ungeschminkt, aber dennoch bester Stimmung. Ruth stammt aus Nigeria, Mari Claire aus Kamerun und Qurbani aus Afghanistan. Drei weitere Afghanen haben rote Schminke im Gesicht, gemeinsam haben sie: Sie kennen so etwas wie Fasnacht (noch) nicht. Und mitten unter den Flüchtlingen amüsieren sich zwei seltsam gewandete Frauen: Siedlerhexen, die karnevalistische Entwicklungshilfe leisten.

"Ich wurde von Flüchtlingen gefragt, was das denn bedeute", erzählt Rosemarie Alisch. Sie ist eine von sechs ehrenamtlichen Helfern der Sozialarbeit des Deutschen Roten Kreuzes in Rastatt, unterrichtet Asylsuchende in unserer Sprache und trägt ausnahmsweise einen Cowgirl-Hut. Also machte sich Alisch Gedanken, wie man Menschen aus einem anderen Kulturkreis das närrische Treiben erklären kann.

"Ich habe die Geschichte einfach auf das Austreiben des Winters beschränkt", erläutert sie ihren "Lehrplan". Auf der Tafel im dekorierten Unterrichtsraum der Unterkunft hat die engagierte Flüchtlingshelferin Fotos mit Wintermotiven aufgehängt und gegenüber Bilder von Frühlingsblumen. Die bunte Klasse hat am Morgen die Tische und Stühle umgeräumt und gemeinsam mit den Helfern einige Girlanden aufgehängt. Musik haben die Narren auch mitgebracht. Berliner, Windbeutel und Apfelsaft und eine leckere afghanische Süßspeise komplettieren das Fasnachts-Sujet in der Kehler Straße. Als sie am Morgen als Hexen gekommen sind, da hätten die Flüchtlinge schon gestaunt, erzählen Sylvia Maier und Oberhexe Renate Franzke. Die beiden Siedlerhexen werden von Bernd Luber in einem bunten klassischen Clownskostüm unterstützt; auch er ist ehrenamtlicher Lehrer.

Die internationalen Teilnehmer der speziellen Unterrichtsstunde jedenfalls haben ihren Spaß. "It's funny, nice, lovely, lustig", ist da zu hören. Bei ihrem ersten Kontakt mit Narren müssen die Flüchtlingen noch nicht "Humbahumbahumba Täterää" singen oder schunkeln. "Ich dachte, wir fangen langsam an", so Rosemarie Alisch, die ihren Schützlingen jedenfalls schon einmal das "Helau" erläutert. Im nächsten Jahr möchte sie das Ganze schon größer aufziehen. "In den langen Gängen hier kann man gut eine Polonaise machen", blickt Alisch in die Zukunft.

Dann wollen auch die Schellenteufel und die Niederbühler Feuerteufel mit von der Partie sein. Eine Schellenteufel-Abordnung wollte schon gestern dabei sein, musste jedoch krankheitsbedingt absagen. Für die aktuelle Kampagne steht der Höhepunkt noch aus: Rosemarie Alisch möchte mit den Flüchtlingen zum Rastatter Fasnachtsumzug.