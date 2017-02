Größe des Supermarkts "grenzwertig" Von Helmut Heck Elchesheim-Illingen - Seit ungefähr zwei Jahren bereitet die Gemeinde Elchesheim-Illingen auf Initiative von Edeka die Ansiedlung eines Supermarkts vor. Bekannt wurde das Vorhaben im Mai 2015 durch Beratungen über den Flächennutzungsplan im Gemeindeverwaltungsverband. Im Gemeinderat wurde im September 2015 eine planrechtliche Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, im November 2016 wurde die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen und ein Vorentwurf gebilligt, alles ohne Diskussion. Am Montag findet nun um 19 Uhr im Bürgerhaus eine Informationsveranstaltung zu dem Vorhaben statt. Der neue Markt soll als Vollversorger auf der grünen Wiese neben dem Kreisel am Elchesheimer Friedhof entstehen. Unsere Zeitung hat darüber nach einer Sitzung des Gemeindeverbands und einem Gespräch mit Bürgermeister Rolf Spiegelhalder im Mai 2015 erstmals berichtet. Damals wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, und zwar "zur Klärung der raumordnerischen Verträglichkeit", wie es in den Unterlagen einer weiteren Verbandssitzung hieß, die am 2. Juni 2016 stattfand. Das Gutachten war beigelegt. Es war von einem Lörracher Büro für Stadt- und Regionalentwicklung angefertigt worden. Näher beleuchtet wurde es nicht, auch nicht im Gemeinderat. Untersucht wurde, ob gemäß den Zielen der Regional- und Landesplanung sowie dem Einzelhandelserlass Baden-Württemberg ein Markt am ausgesuchten Standort als in die Gemeinde eingegliedert (Integrationsgebot) angesehen werden kann, ob die vorgesehene Größe mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche zur strukturellen Grundversorgung erforderlich ist (Konzentrationsgebot) und ob sie der Kaufkraft der Einwohnerschaft angemessen wäre (Kongruenzgebot). Schließlich wurde noch geprüft, ob andere Versorgungsstätten in der Nähe leiden könnten (Beeinträchtigungsverbot). Hintergrund Als Quintessenz kam heraus, dass der Neubau "nur dann möglich ist, wenn zeitgleich der bestehende Lebensmitteldiscounter geschlossen wird". Gemeint ist der "Treff 3000" im Gewerbegebiet "Am Alten Wald". Er gehört ebenfalls Edeka, weshalb es kein Problem war, die Schließung zu vereinbaren. Der Konzern jedenfalls habe sie zugesagt, wurde mehrfach berichtet. Dass der "Treff 3000" geschlossen werden soll, wird in der Einleitung des Gutachtens erwähnt. Die Stellungnahme sei "gemäß dieser veränderten Ausgangslage" erfolgt. Die angestrebte Größe des neuen Markts wird unter dem Aspekt des Konzentrationsgebots dennoch als "zunächst nicht mehr standortgerecht" angesehen, weil seine "Flächenleistung" "nicht nur der Grundversorgung" diene. Schon ein Betrieb mit 800 Quadratmetern sei "grenzwertig". Das Kongruenzgebot werde hingegen eingehalten, weil die örtliche Kaufkraft, die gebunden werden könne, hoch genug sei, Zuflüsse von außerhalb für den Markt also "nicht existenznotwendig" wären. Wiederum als "grenzwertig anzusehen" ist der Expertise zufolge "im Hinblick auf das Integrationsgebot" der Standort am Kreisel. Dafür wurde als Richtschnur die Erreichbarkeit zu Fuß aus einem Radius von "bis zu 500 Metern" genommen. Ein Einkaufsmarkt am Kreisel würde einen größeren Bereich der Gemeinde abdecken als der Standort "Am alten Wald". Trotzdem würden "Nahversorgungslücken bestehen bleiben". Eine Berechnung habe ergeben, dass "maximal rund 25 Prozent" des Umsatzes im neuen Markt von außerhalb kommen würden. Das Kongruenzgebot würde erst ab 30 Prozent Schwierigkeiten machen. Eine "Abschätzung" von Auswirkungen auf Konkurrenzgeschäfte in den Nachbargemeinden kam zu dem Schluss, dass das Beeinträchtigungsverbot nicht verletzt werde. Die selbstständige Bäckerei, die es in Elchesheim-Illingen noch gibt, wird lediglich nachrichtlich erwähnt. Welche Folgen sie von der Ansiedlung eines Vollversorgers zu erwarten hätte, wird nicht dargelegt, ebenso wenig die Bedeutung, die das Vorhaben auf die wenigen anderen Einzelhandelsgeschäfte haben könnte, die in der Gemeinde noch existieren und teilweise mit Waren handeln, die vermutlich der Supermarkt im Sortiment hätte. Zum Thema

