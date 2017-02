Im Schneckentempo nach Island

Muggensturm - Für seine Reise nach Island kann sich Heinz Prien aus Muggensturm nicht auf sein Navi verlassen. Denn Autobahnen und die meisten Bundesstraßen sind für den 60-Jährigen tabu. Der Grund: Die Fahrt tritt er mit einem Traktor an. Vier Monate lässt sich Prien Zeit, um die mehrere Tausend Kilometer lange Strecke zu bewältigen. Und die braucht er auch. Denn seine Reisegeschwindigkeit wird maximal 24 Kilometer pro Stunde betragen.

Hauptsächlich auf kleinen Land- und Kreisstraßen ist Prien dann unterwegs. Sein treuer Begleiter: die Landkarte. "Die Umstellung auf Karte ist gar nicht so einfach, wenn man an das Navi gewöhnt ist."

Doch auch auf den kleineren Straßen will der Muggensturmer kein Verkehrshindernis sein. Wenn sich hinter seinem Traktor, einem Hanomag R460 aus dem Jahr 1963, eine Schlange bildet, fährt er rechts ran und lässt die anderen überholen, kündigt er an. Aber so ein bisschen müssten die Leute durch ihn "auch Langsamkeit lernen", schmunzelt der Muggensturmer.

Doch warum eigentlich die Reise mit einem Traktor? "Ich will die Schnelllebigkeit des Berufslebens hinter mir lassen." 24 Kilometer pro Stunde seien "genau richtig", findet der Muggensturmer. So könne er sich einen Überblick verschaffen und die Landschaft genießen. "Mein Berufsleben habe ich mit einer großen Reise begonnen, nun will ich es auch mit einer großen Reise beenden", sagt Prien, der noch bis 2018 bei Maquet im Projektmanagement arbeitet. Damals, 1980, war er zwölf Wochen lang mit einem VW-Bus in Skandinavien unterwegs.

Zum Traktorfahren kam der Muggensturmer vor einigen Jahren. "Ich stand beruflich kurz vor dem Burnout", blickt er zurück. "Ich musste mir etwas suchen, das mich von der Arbeit ablenkt." So kaufte er sich einen Traktor und restaurierte diesen, um die Hektik des Alltags zu vergessen. Und der Traktor wurde schnell zu seinem großen Hobby.

Island hatte Prien indes 2013 im Rahmen einer Nordmeerkreuzfahrt schon einmal besucht. Nicht ausgiebig, aber der erste Eindruck hatte gereicht: "Für uns stand fest: Hier möchten wir noch einmal hin." So entstand die Idee einer Reise mit dem Traktor in das nordeuropäische Land. Alle Etappen mit Haltestellen und Wanderungen sind bereits geplant. Seit zwei Jahren arbeitet Prien die Route aus. "Im Frühjahr 2016 musste ich bereits die Fähre bestellen." Denn immer ein Jahr vorher wird ein bestimmtes Kontingent an Fährtickets freigegeben. Da diese auch bei Speditionen und Busunternehmen begehrt seien, müsse man rechtzeitig buchen. Sonst würde man am Ende im dänischen Ort Hirtshals stehen und keinen Platz mehr an Bord bekommen. Island sei nicht so frequentiert, erläutert Prien einen anderen Grund, warum die Planung der Reise so wichtig ist. Nur einmal pro Woche fährt eine Fähre. Dementsprechend sind die Preise: Für Hin- und Rückfahrt muss Prien 4000 Euro hinblättern. "Geld darf keine Rolle spielen, wenn man etwas Außergewöhnliches vorhat."

Pro Tag wird der 60-Jährige 90 bis 100 Kilometer zurücklegen. In Island werden die Etappen dann kleiner - maximal 50 Kilometer pro Tag. Größtenteils wird er in dieser Zeit alleine unterwegs sein, denn seine Frau ist noch berufstätig und hat nicht so viel Urlaub. Dreieinhalb Wochen fliegt sie allerdings auch nach Island, um dort die Reise ihres Mannes zu begleiten. Dass er ohne Begleitung reist, macht Prien aber nichts aus - im Gegenteil: "Reist man in einer Gruppe, dann kapselt man sich häufig ein. So muss ich den Kontakt zur Bevölkerung suchen", freut er sich auf viele neue Bekanntschaften.

Übernachten wird Prien in einem Wohnwagen, den der Traktor zieht. Deshalb wird der 60-Jährige hauptsächlich Campingplätze aufsuchen. Mit dem Traktor stehen dann noch Touren ins Landesinnere Islands an. "Mit dem Traktor komme ich überall durch", betont Prien die Vorzüge seines geländetauglichen Fahrzeugs.

Los geht die Reise am Samstag, 10. Juni um 10 Uhr in Muggensturm. Bis zum 30. September wird Prien unterwegs sein und dabei - ohne Fährstrecke - 4500 bis 5000 Kilometer bis nach Island zurücklegen. Mit Nebenwegen beträgt die Gesamtstrecke seiner Reise 6000 Kilometer. Auf der Fähre von Dänemark nach Island ist Prien je drei Tage unterwegs. Auf dem Rückweg ist zudem ein Zwischenstopp auf den Färöerinseln eingeplant.

Und obwohl bis Juni noch genug Zeit ist, hat Prien die Vorbereitungen für sein Unterfangen so gut wie abgeschlossen - zumindest was die Route angeht. Prien selbst besucht derzeit regelmäßig den Physiotherapeuten, um sein Rücken für das lange Sitzen auf dem Traktor zu stärken. Und auch Grundwartungsarbeiten wie ein Ölwechsel am Traktor stehen noch an.

Apropos Wartungsarbeiten: Falls der Traktor auf der langen Reise kaputtgehen sollte, wird Prien eine Werkstatt für landwirtschaftliche Fahrzeuge aufsuchen. "Die gibt es überall." Auch Ersatzteile wird der 60-Jährige mitnehmen, um sich bei kleineren Dingen selbst zu helfen.

Voller Vorfreude fiebert Prien der Reise entgegen. Er verspricht sich von ihr "viel Erholung, nette Bekanntschaften und schöne Landschaften". Island sei zwar ein recht karges Land, doch mit vielen Naturspektakeln wie Wasserfällen oder Geysiren. Dass es die letzte Reise dieser Art ist, bezweifelt der Muggensturmer jedoch. Schließlich beginne ja bald sein "Unruhestand".