Auch Alltag steht auf Stundenplan Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Warum es im Deutschen die Tasse, aber der Becher heißt, ist jemandem, der diese Sprache erst lernen muss, gar nicht so leicht zu erklären. Doch solche Fragen des grammatikalischen Geschlechts sind nicht die einzigen, die sich den knapp 20 Teilnehmern des BEF-Alpha-Kurses in der Rauentaler Straße in Rastatt stellt. Die jungen Flüchtlinge waren bis vor kurzem Analphabeten, jetzt sind sie Teil eines Integrationsprojekts, das laut Kultusministerium bundesweit einzigartig ist. Wie an elf anderen Standorten in Baden-Württemberg hat im September 2016 auch in Rastatt das "Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge ohne oder mit geringen Sprach- und Schreibkenntnissen" (BEF Alpha) begonnen. Finanziert wird das gesamte Projekt in den Jahren 2016 bis 2020 durch das Bundesbildungsministerium mit rund 2,1 Millionen Euro. Grundlage für das Programm ist indes ein Konzept des Kultusministeriums von Baden-Württemberg. Privater Träger für die Region Mittelbaden ist Effektiv-Bildung in Kuppenheim. Das Unternehmen bietet die Kurse in Rastatt und Bad Rotenfels an, arbeitet mit Caritas, Jobcenter und Arbeitsagentur zusammen. "BEF Alpha richtet sich an geflüchtete Menschen im Alter von 21 bis 35 Jahre", erklärt Geschäftsführerin Ingeborg Schmid. Ziel sei es, den Frauen und Männern Deutsch beizubringen. Die Teilnehmer kommen aus Ländern wie Afghanistan, Somalia, Eritrea, Pakistan und Irak, zählt Schmid auf. Die wenigsten hatten in ihrer Kindheit Gelegenheit, eine Schule zu besuchen. Deshalb beginnt der Kurs damit, wie man einen Bleistift richtig hält. Über diese frühe Phase sind die Teilnehmer inzwischen längst hinaus. Den Stift können sie sicher halten. Auch ihre Schrift ist schon ganz gut lesbar, und die wichtigsten Vokabeln fallen den meisten auch schnell ein - aber an der Grammatik muss Lehrerin Maria Schmiessek mit ihren Schützlingen noch ordentlich arbeiten. Doch es geht nicht allein um Sprache. Auch der Alltag in Deutschland steht auf dem Stundenplan. Wie ist der deutsche Staat aufgebaut? Was muss ich beim Bestellen im Internet beachten? Wie funktioniert ein Ratenkauf? Welche kulturellen Werte und ethischen Normen gelten in Deutschland? Ziel ist es auch, berufliche Fertigkeiten der Teilnehmer zu erkennen und zu fördern. Deshalb gehört ein fünfwöchiges Praktikum ebenfalls zum BEF Alpha. Die Teilnehmer des Rastatter Kurses absolvieren es zum Beispiel in einem Malerbetrieb, einer Schlosserei oder einem kommunalen Bauhof. Schmid will mit den von ihr geleiteten Angeboten ausdrücklich Männer und Frauen gefördert wissen. Deshalb gibt es in Rastatt für die jungen Mütter unter den Teilnehmern sogar die Möglichkeit, ihre kleinen Kinder in einem Nebenzimmer des Kursraums betreuen zu lassen. Für die sechs Kinder zwischen eins und fünf ist in der Rauentaler Straße eine große Spielecke eingerichtet, es gibt auch einen separaten Raum mit Liegen, falls die Kinder müde werden. Betreut werden die Kleinen von der Pädagogin Elena Weinsbach. 35 Wochen besuchen die Flüchtlinge den Kurs. Bis Juli sollen sie ein gutes Sprachniveau erreicht haben und ihren künftigen Berufsweg festlegen können, so das Ziel der Initiatoren. Ihr bis dahin erreichter Stand soll dann entscheiden, ob sie einen weiteren Bildungsgang oder direkt eine Ausbildung beginnen können. Ingeborg Schmid ist froh, dass es Betriebe gibt, die Flüchtlingen Praktikumsplätze anbieten. Nicht selten hapere es aber eben doch an der Sprache oder daran, dass manche Geflüchtete nicht lesen und schreiben können. Doch sie kann Hilfe anbieten. Ein weiterer Kurs sei bereits im Gespräch. Dann müsse sich Effektiv-Bildung aber erneut um die Förderung bewerben.

