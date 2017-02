"Wir haben in Baden-Württemberg ein Qualitätsproblem"

Der Rastatter CDU-Kreisverbandsvorsitzende Alexander Becker blickte zunächst zurück auf die Landtagswahl im vergangenen Jahr. Einige Parteimitglieder hätten dabei "rechts geblinkt" und damit ein unklares Bild der CDU gezeichnet. Das habe dazu beigetragen, dass die Alternative für Deutschland (AfD) in das Parlament eingezogen sei; daraus müsse man bei der Bundestagswahl im September lernen.

Eisenmann griff in ihrer anschließenden Rede dieses Thema auf und erklärte mit Blick auf die AfD, in einer komplizierter werdenden Welt gebe es keine einfachen oder banalen Lösungen. "Politisch an die Ränder zu rücken, bringt nicht den gewünschten Erfolg", betonte die Ministerin und kam zu ihrem Hauptthema Bildungspolitik. Dazu stellte sie fest: "Wir haben in Baden-Württemberg ein Qualitätsproblem." In Vergleichsstudien hätten die Schüler im Land beim Lesen, Schreiben und Rechnen ihre Spitzenposition eingebüßt und seien in das untere Mittelfeld abgerutscht. Neuntklässler seien ein- bis eineinhalb Jahre hinterher, "der Zug muss wieder auf das richtige Gleis gestellt werden", forderte Eisenmann.

Weil es viele Ursachen für diese Entwicklung gebe, könne auch nicht ein Schuldiger oder ein spezieller Grund angeführt werden, aber Verlässlichkeit müsse wieder in das Schulsystem zurückkehren. Im Deutschunterricht müsse beispielsweise in Zukunft wieder ab der ersten Klasse gelten, dass die Schüler auf Fehler in der Rechtschreibung hingewiesen werden und nicht wie in den vergangenen Jahren praktiziert, erst ab der dritten Klasse Fehler korrigiert werden.

Zum Thema Gemeinschaftsschulen erklärte Eisenmann, deren Konzept finde Anklang bei Eltern und Lehrern, daher werde man an ihnen auch in Zukunft festhalten. So werde es ab dem kommenden Schuljahr landesweit 304 Gemeinschaftsschulen geben, an den ersten würden in den nächsten Jahren erstmals Abschlüsse gemacht, die dann optimiert werden müssten.

Zu den Realschulen sagte die Ministerin, in der Landesregierung sei es Konsens, diese wieder zu stärken. Bis ins Jahr 2021 seien 600 zusätzliche Deputate geplant, wodurch mehr Lehrer eingestellt werden könnten. Eisenmann berichtete zudem von Gesprächen mit Lehrern, von denen viele kritisieren, dass sie sich immer mehr mit aggressiven Eltern auseinandersetzen müssten. Die müssten aber auch in Zukunft die Hauptaufgabe bei der Erziehung ihrer Sprösslinge übernehmen und dürften diese nicht einfach an die Lehrer abgeben.

Zum Thema Digitalisierung sagte Eisenmann: "Jedes mobile Endgerät hat einen Knopf zum Ausschalten", das werde oft vergessen. Digitale Technik könne immer nur eine Ergänzung im Unterricht darstellen betonte sie und meinte damit, dass es ohne die eigene geistige Leistung der Schüler nicht gehen werde, auch wenn es wichtig sei, dass die Schüler mit Hilfsmitteln wie Computern oder Smartphones umgehen können.

Von den Parteimitgliedern erhielt Eisenmann lange anhaltenden Applaus, und Ralf Müller, der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Baden-Baden, erklärte am Ende, selten habe ihm ein Politiker so aus dem Herzen gesprochen. Als Erinnerung überreichte er der Ministerin eine Ukulele, die Schüler der Carl-Benz-Schule in Gaggenau - unter ihnen auch jugendliche Flüchtlinge - gebaut hatten.