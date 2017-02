Viel Geheimniskrämerei um "Dreigroschenfilm"

Rastatt - Das Komparsen-Casting zum Kinodrama "Brechts Dreigroschenfilm" hatte am Samstag in den Räumen der Tanzschule von Olga und Ralf Müller nichts gemeinsam mit den aufgemotzten Talentsuche-Shows à la "Deutschland sucht den Superstar". Öffentlichkeit war nicht gewünscht. Die verantwortliche Kölner Produktionsfirma "Zeitsprung Pictures" baute auf Geheimniskrämerei um die Geschichte, die ab Anfang März auch in Rastatt gedreht wird (wir berichteten).

Trotz Heimlichtuerei der Produzenten sind indes wichtige Details zu dem Vorhaben in zahlreichen Internetportalen zu erfahren. In die historische Erfahrungssparte der Macher passt deren jüngstes Kinofilmprojekt bestens. Als Drehbuchautor und Regisseur ist Joachim Lang mit im Boot. Tobias Moretti (kleines Foto rechts: av) spielt Macheath, Lars Eidinger (Foto: av) ist als Bertolt Brecht zu sehen. Der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg ist "Brechts Dreigroschenfilm" eine Förderung von 500000 Euro wert.

Die Handlung des Streifens: Nach dem Theatererfolg der "Dreigroschenoper" planen Bertolt Brecht und Komponist Kurt Weill im Berlin des Jahres 1929, den Stoff zu verfilmen. Der Plan scheitert allerdings. Langs Film arbeitet diese Geschichte auf und zeigt auf einer Parallelebene im Londoner Stadtteil Soho im viktorianischen England den Kampf zwischen Gangsterboss Macheath und Peachum, dem Chef der Bettelmafia, wie ihn Brecht und Weill in ihrem Film vielleicht inszeniert hätten, jedoch mit einem überraschenden Schluss. Am Ende werden die Räuber zu Investmentbankern.

Für das Kostümbild ist Lucia Faust verantwortlich. Die Aussicht, in ein Outfit von anno dazumal zu schlüpfen, war einer der Hauptanziehungspunkte für zahllose potenzielle Komparsen. Über Statistenerfahrung verfügte nahezu keiner. Allein der Aufruf zum Casting im Badischen Tagblatt genügte, um großes Interesse für die Produktion zu wecken. "Wenn so etwas bei uns gedreht wird, sollte man mitmachen", war der Grundtenor in allen Altersklassen.

Vor dem Tanzstudio ging in der Früh vor dem offiziellen Start des Castings bereits die Post ab. Im Sekundentakt fuhren Autos vor, luden potenzielle Mimen aus. Auch zu Fuß und per Drahtesel strömen die Leute in die Rastatter Moltkestraße. Der beachtliche Rückstau am Eingang ließ die Wartezeit erahnen. Gut 50 Minuten musste man sich bis zum Abschluss der Registrierung gedulden.

Ein Paar ließ sich zunächst vom Schlangestehen abschrecken. "Versuchen wir's am Mittag; da ist bestimmt weniger los, und wir kommen noch zum Ziel", schlug der männliche Teil des Gespanns vor. Der Weg zum stummen Filmdarsteller begann mit dem Ausfüllen eines überschaubaren Formulars. Persönliche Daten, Adresse, Kontaktinformationen, Schuh-, Konfektions- sowie Körpergröße waren wichtig. Zudem sollte man bereit sein, Veränderungen an der Frisur zuzulassen. Drei Fotos pro Bewerber schossen die Statisterie-Scouts. Fertig und tschüss! Fragen zum Filmprojekt beantworteten sie nicht. Wie geht es weiter? Per Anruf wird die Kunde überbracht, ob man bei "Brechts Dreigroschenfilm" dabei ist.