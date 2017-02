Ein Eiszirkus ganz ohne Eis Von Dagmar Uebel Rastatt - Der erste Blick vor allem der erwachsenen Hallenbesucher galt der vermeintlichen Eisfläche in der Badner Halle. Die Kinder interessierte diese Frage, ob nun eisig, synthetisch oder anders, kaum. Sie warteten auf den Beginn einer zauberhaften Reise in eine magische Märchenwelt: einer eindrucksvoll inszenierten Eis-Show mit atemberaubender Zirkusartistik, wie das Programmblatt versprach. Von Beginn an hielt es besonders die Jüngsten im Publikum kaum auf ihren Plätzen, um bloß nichts zu verpassen, was auf der Bühne geschah. Und auch die erwachsenen Besucher fühlten sich nach nur wenigen Minuten in ihre eigene Kindheit zurückversetzt, in die sorglose Zeit der Puppen, der Zinnsoldaten, der Seil- und Springspiele, der Märchen. Zunächst galt ihre Aufmerksamkeit vor allem der Anmut, Schönheit und Eleganz, der unglaublichen Leichtigkeit und der technischen Präzision der Artisten. Doch es dauerte nicht lange, bis auch sie sich als Zirkusprinzessin oder wie Alice im Wunderland fühlten, sich vor der Schneekönigin fürchteten oder die Tänze aus Tschaikowskis Oper "Der Nussknacker" bewundern konnten. Das schwungvoll elegante Eisballett kombinierte sein großartiges, traditionelles Zirkusprogramm mit viel Fantasie und erschuf damit ein Erlebnis für die ganze Familie. "Traum oder märchenhafte Wirklichkeit", fragte eine wohlklingende, aber unsichtbare Stimme aus dem Irgendwo. Und auch während der Show gab sie immer wieder einleitende und erklärende Hinweise zu den wechselnden Märchenbildern. Der deutschen Sprache mächtig, brauchten jedoch weder russische, französische noch anderssprachige Zuschauer zu sein, erlebten sie doch vor allem ein beeindruckendes Spektakel für Augen und Ohren, und vor allem der Fantasie. Leichtfüßig und elegant glitten die Artisten in ihren bunten, glitzernden Kostümen über die Eisfläche, vollführten Pirouetten und Hebefiguren, sprangen Seil und ließen sich hoch in die Luft ziehen, um akrobatische Figuren weit über der Eisfläche zu vollführen. Aus Tschaikowskis Nussknacker-Märchen stammte die erste Episode, Szenen aus Hans Christian Andersens Märchen "Die Schneekönigin" folgten. "Ihre heißen Tränen gingen direkt in sein Herz, brachten den Eissplitter zum Schmelzen und die Schneekönigin verlor ihre Macht", kommentierte die unsichtbare Stimme die rührende Geschichte von Gerda und Kay. "Alice im Wunderland" und die Geschichte um eine wunderschöne Zirkusprinzessin folgten nach einer kurzweiligen Verschnaufpause für die Artisten und das Publikum. Wer sich an den wunderbaren Kostümen, bunten Lichteffekten und den modernen, fantasievollen Bühnenbildern erfreuen wollte, kam voll auf seine Kosten. Darüber hinaus steigerten sich die Akrobaten, Zauberer, Clowns und die Tänzer auf noch so begrenzter Eislauffläche in erstklassigen Zirkusdarbietungen. So etwa beim Stelzeneiskunstlauf der Schneekönigin, die in einem Reif hinauf in den Bühnenhimmel schwebte und wie eine Zirkusprinzessin zusammen mit anderen Akteuren am Seil oder Trapez zirzensische Kunststücke vollbrachte. Gegen Ende zauberten in die Luft geschleuderte überdimensionale Würfel wunderschöne Lichtspiele, kurvten Einradfahrer über die fast zu eng erscheinende Bühne. Und bei all dieser gebotenen Fülle ließen Zauberkunststücke auch Erwachsene für Sekunden den Atem anhalten. Gleich drei Pausenclowns überraschten mit einem herrlich dargebotenen "Ave Maria" und Chatschaturjans "Säbeltanz", auf einem Sägeblatt oder Wasserflaschen gespielt. Da ließen sich die Zuschauer nicht lange bitten, klatschend in den Rhythmus einzusteigen. Das Beste zum Schluss? Das war, als übergroße Wasserbälle und Kissen ins Parkett geworfen, dort in hohen Bögen unterwegs waren, und zum Schluss wieder den Weg zurück auf die Bühne fanden. "Wirklichkeit oder doch nur ein Traum?", das Ensemble entließ mit dieser Frage ein begeistertes Publikum in die nächtlichen Straßen Rastatts.

