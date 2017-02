Schulden steigen, Rücklage schrumpft

Malsch - "Wir dürfen trotz der schwarzen Punkte das Weiß des Blattes in unserem Leben nicht vergessen", mahnte Bürgermeister Elmar Himmel beim Neujahrsempfang in Malsch. Viele weiße Punkte hat die Gemeinde auf ihrer Arbeitsagenda, Projekte, welche Malsch dringend für seine Zukunft benötigt. Aus den schwarzen Punkten im Haushalt 2017 könnten jedoch schon bald rote Punkte werden, sollte es der Gemeinde nicht gelingen, ihre Ausgaben zu verringern und die Einnahmen zu stärken. Am Freitag verabschiedete das Ratsgremium bei zwei Gegenstimmen das millionenschwere Finanzpaket.

Das Gesamtbudget für das Jahr 2017 der mehr als 14 000 Einwohner zählenden Gemeinde beträgt rund 57,2 Millionen Euro und liegt damit 7,89 Prozent unter dem Gesamtvolumen des vergangenen Jahres. Der Verwaltungshaushalt weist ein Volumen in Höhe von rund 41,8 Millionen Euro aus, rund 1,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Zu den größten Einnahmeposten zählen die Einkommenssteueranteile in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro, die Gewerbesteuer mit rund 7,5 Millionen Euro und die Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund fünf Millionen Euro. Größter Ausgabeposten sind wiederum die Personalkosten (9,3 Millionen Euro).

Weitere rund 11,3 Millionen Euro müssen als Umlagen an das Land und den Kreis entrichtet werden. Der Verwaltungshaushalt soll dennoch rund 2,3 Millionen Euro erwirtschaften können, die dem Vermögenshaushalt zufließen werden, so aufgeführt im rund 500 Seiten starken Haushaltswerk, das Kämmerer Harald Becker und sein Team erarbeitet hatten. Um die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts zu stärken, wurden die Grundsteuer B von 310 auf 330 Prozent und die Gewerbesteuer von 340 auf 370 Prozent erhöht.

Der Vermögenshaushalt, der sich mit einem Volumen in Höhe von 15,3 Millionen Euro darstellt, 6,3 Millionen Euro weniger als im Vorjahr, wird finanziert über einen Griff in den Sparstrumpf der Gemeinde in Höhe von 948 000 Euro sowie einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Erwartet werden Zuschüsse von rund 3,4 Millionen Euro. Rund 12,6 Millionen Euro muss Malsch in Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau investieren.

Während sich die Schuldenspirale der Gemeinde mit 15,8 Millionen Euro weiter nach oben dreht und die Pro-Kopf-Verschuldung nun bei 1 113 Euro liegt, schrumpft die Rücklage. Ende 2020 werden nur noch 886 000 Euro im Sparstrumpf stecken, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage liegt bei 786 000 Euro.

Die Weichen für eine nachhaltige Zukunft seien richtig gestellt, sagte CDU-Sprecher Thomas Kastner, der an die Unterstützung der Bürger appellierte. Man schaffe bleibende Werte, jedoch müsse der finanzielle Balanceakt bewältigt werden. Hallenmieten und weitere Deckungsbeiträge müssten angepasst werden, es sei unumgänglich, Leistungen ersatzlos zu streichen, damit der Haushalt 2018 und 2019 überhaupt genehmigt werde.

In den beiden Folgejahren müssten jeweils rund 400 000 Euro eingespart werden, damit der Haushalt genehmigungsfähig bleibe, sagte Markus Bechler, Sprecher der Freien Wähler. Wenn nötig, müsse das Tafelsilber verkauft werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung werde sich bis 2020 verdoppeln, weshalb man auf Sicht fahren müsse, kommentierte Erich Fehr für die SPD-Fraktion den Haushalt. Wer lauthals fordere, das Investitionsprogramm zu überprüfen oder zeitlich zu strecken, ohne entsprechende Antworten zu liefern, der betreibe reinen Populismus, so Fehr.

Es handle sich bei den Investitionen um sinnvolle Maßnahmen für Bildungseinrichtungen, für die Daseinsvorsorge und für die Gestaltung des Ortes, sagte Marianne Marburger (BfU/Grüne). Die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung erfülle sie jedoch mit Sorge.

Manfred Ochs vom Bündnis für Völkersbach, der dem Haushalt ebenso wie Gerhardt Schmidt (CDU) nicht zustimmte, sprach von einem immensen Schuldenberg. Wer sich Großprojekte nicht leisten könnte, müsste priorisieren, so seine Meinung.