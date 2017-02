53 junge Musiktalente fahren zum Landeswettbewerb Rastatt (sl) - Die Ergebnisse des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert", der am Wochenende in den Musikschulen Rastatt und Bühl stattfand (wir berichteten), stehen fest. 53 erste Preise mit Weiterleitung haben die jungen Talente errungen. Der Landeswettbewerb findet vom 29. März bis 2. April in Heidenheim statt, für Drum-Set (Pop) vom 30. März bis 2. April in Waldstetten. Dass dieses Jahr viele der erfolgreichen Teilnehmer nicht aus dem Landkreis Rastatt und Baden-Baden stammen, liegt daran, dass für das türkische Instrument Baglama nur Rastatt und Stuttgart Austragungsorte waren. Kategorie Klavier, Altersgruppe IA: Luisa Polster (Kuppenheim): 1. Preis, Jessica Melentev (Freistett): 1. Preis, Emma Sauter-Servaes (Baden-Baden): 1. Preis. Kategorie Klavier, Altersgruppe IB: Albert Wolf (Baden-Baden): 1. Preis, Jiexi Jessica Guo (Kuppenheim): 1. Preis, Bennet Schriever (Bühl): 1. Preis, Selina Kleidienst (Gaggenau) 1. Preis, Peter Feist (Bühl): 2. Preis, Hannah Noémi Benkeser (Ottersweier): 2. Preis, Gustav Hilt (Gaggenau): 2. Preis. Kategorie Klavier, Altersgruppe II: Clara Vrotslavski (Karlsruhe): 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb (LW), Daniel Wörner (Kuppenheim): 2. Preis, Niko Màte Benkeser (Ottersweier): 3. Preis, Lena Inken Franke (Baden-Baden): 3. Preis. Kategorie Klavier, Altersgruppe III: Marie Hilt (Gaggenau): 2. Preis. Kategorie Klavier, Altersgruppe IV: Daniel Terzer (Gemmingen): 1. Preis LW, Elena Szabó (Baden-Baden): 1. Preis LW, Dimitra Tiantsi (Oftersheim): 1. Preis, Laura Gut (Bühl): 1. Preis, Daphne Straub López (Kuppenheim): 2. Preis, David Schmialek (Steinmauern): 2. Preis. Kategorie Klavier, Altersgruppe V: Vera Weis (Sinzheim): 1. Preis. Kategorie Klavier, Altersgruppe VI: Daria Ostroverkh (Rastatt): 1. Preis LW; Lea Johanna Kofler (Karlsruhe): 1. Preis LW. Kategorie Harfe, Altersgruppe IB: Jana Nass (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Gitarre (Pop), Altersgruppe IA: Adrian Jevtic (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Gitarre (Pop), Altersgruppe II: Lukas Trabold (Seltz): 1. Preis LW, Julian Walter (Rastatt): 1. Preis, Nicole Zierat (Rastatt): 1. Preis, Vadim Haak (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Gitarre (Pop), Altersgruppe III: Luke Winter (Baden-Baden): 1. Preis LW, Justin Meisner (Ötigheim): 2. Preis, Sören Burkart (Ötigheim): 2. Preis. Kategorie Gitarre (Pop), Altersgruppe V: Daniel Höfele (Ötigheim): 2. Preis. Kategorie Gitarre (Pop), Altersgruppe VI: Alexander Hermann (Bühl): 1. Preis LW. Kategorie Baglama, Altersgruppe IB: Cem Kaygusuz (Mühlhausen): 1. Preis, Talya Yesilbas (Wiesloch): 1. Preis, Rengin Atici (Wiesloch): 1. Preis, Lara Asan (Wiesloch): 1. Preis, Semih Erol (Wiesloch): 2. Preis, Elif Dudu (Wiesloch): 2. Preis. Kategorie Baglama, Altersgruppe II: Rojda Sahin (Leimen): 1. Preis LW, Sudenaz Dudu (Wiesloch): 1. Preis LW, Irem Dogan (St. Leon-Rot): 1. Preis, Eftelya Tulgar (Bruchsal): 1. Preis. Kategorie Baglama, Altersgruppe III: Onur Kaygusuz (Mühlhausen): 1. Preis LW, Rojin-Sila Bozal (St. LeonRot): 1. Preis LW, Yusuf Dudu (Wiesloch): 1. Preis. Kategorie Baglama, Altersgruppe IV: Betül Toker (Eschelbronn): 1. Preis LW, Adar Bezginer (Freiburg): 1. Preis LW, Hasan Caglar (Wiesloch): 1. Preis LW. Kategorie Baglama, Altersgruppe V: Deniz Morina (Gaggenau): 1. Preis LW, Özcan Usak (Walldorf): 1. Preis, Rojhat Sümbül (Walldorf): 1. Preis. Kategorie Baglama, Altersgruppe VI: Sevda Toker (Eschelbronn): 1. Preis LW. Kategorie Baglama, Altersgruppe VII: Turna Kilic (Waghäusel): 1. Preis LW. Kategorie Gesang, Altersgruppe IA: Emmy Rasch (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Gesang, Altersgruppe IB: Ludovika Westhäußer-Kowalski (Murrhardt): 1. Preis. Kategorie Gesang, Altersgruppe III: Milva Minou Herr (Bühl): 1. Preis LW, Alexander Zachmann (Baden-Baden), 1. Preis. Kategorie Gesang, Altersgruppe V: Anna Groll (Bühl): 1. Preis LW. Kategorie Gesang, Altersgruppe VI: Andreas Hatz (Baden-Baden): 1. Preis LW, Ruben Oesterle (Baden-Baden): 2. Preis. Kategorie Gesang, Begleitung: Marc Balcarek (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Drum-Set (Pop), Altersgruppe IA: Julian Herr (Rheinmünster): 2. Preis, Daniel Gibs (Baden-Baden): 2. Preis. Kategorie Drum-Set (Pop), Altersgruppe IB: Johna Arnecke (Appenweier): 1. Preis, Aaron Dölling (Freiburg): 1. Preis, Moritz Fleck (Offenburg): 2. Preis, Nick Olshausen (Kehl): 2. Preis. Kategorie Drum-Set (Pop), Altersgruppe II: Manuel Bäuerle (Bühl): 1. Preis LW, Hennes Bruder (Appenweier): 1. Preis, Valentin Benz (Hausach): 1. Preis, Roman Held (Lahr): 2. Preis, Finn Mayer (Hohberg): 3. Preis. Kategorie Drum-Set (Pop), Altersgruppe III: Marc Schäfle (March): 2. Preis, Loris Raimondo (Sasbach): 2. Preis, Laura Baudisch (Baden-Baden): 3. Preis, Aaron Devermann (Achern): 3. Preis. Kategorie Drum-Set (Pop), Altersgruppe IV: Philip Armbruster (Oberharmersbach): 1. Preis LW, Lara Schelling (Remchingen): 1. Preis, Julian Schneider (Offenburg): 1. Preis, Damian Gola (Sasbach), 2. Preis. Kategorie Drum-Set (Pop), Altersgruppe V: Moritz Rothhaupt (Bühl): 1. Preis LW. Kategorie Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe IB: Gloria Wagner (Baden-Baden): 1. Preis, Gracia Wagner (Baden-Baden): 1. Preis, Arielle Posin (Mannheim): 1. Preis, Evelina Thormaehlen (Wolfach): 1. Preis, Leander Schnepf (Rastatt): 1. Preis, Tom Graßhof (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe II: Tom Graßhof (Rastatt): 1. Preis, Jona Kunz (Bietigheim): 1. Preis. Kategorie Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe III: Catharina Siemon (Baden-Baden): 1. Preis, Clara Angulo Hammes (Karlsruhe): 1. Preis. Kategorie Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung, Altersgruppe IB: Marie Leonore Rank (Baden-Baden): 1. Preis, Julia Huber (Baden-Baden): 1. Preis, Victoria Lindoff (Baden-Baden): 1. Preis, Maria-Katharina Seckler (Gernsbach-Staufenberg): 1. Preis. Kategorie Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung, Altersgruppe III: Helena Papsch (Baden-Baden): 1. Preis, Adrian Papsch (Baden-Baden): 1. Preis, Max Böhmer (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe IB: Elisa Troendle (Offenburg): 1. Preis, Sigal Ganit Wahl (Offenburg): 1. Preis. Kategorie Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe II: Camille Bellin (Offenburg): 1. Preis LW, Iris Bergen (Offenburg): 1. Preis LW, Maja Cicvara (Offenburg): 1. Preis LW, Lea Quenzel (Offenburg): 1. Preis, Jamie Olivia Wagner (Offenburg): 1. Preis, Helen Dehmer (Offenburg): 1. Preis. Kategorie Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe III: Emma-Luise Ruhnau (Baden-Baden): 1. Preis LW, Selma Becker (Baden-Baden): 1. Preis LW, Greta Seyboth (Baden-Baden): 1. Preis LW, Paul Lüders (Muggensturm): 2. Preis, Tabea Rauchfuß (Sinzheim): 2. Preis. Kategorie Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe IV: Aaron Schirmer (Rastatt): 1. Preis, Wladimir Kostic (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe V: Maja Cicvara (Offenburg): 2. Preis, Maria Weber (Offenburg): 2. Preis, Melanie Weber (Offenburg): 2. Preis, Lucia Schwarzer (Offenburg): 2. Preis. Kategorie Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe V: Sophia Markus (Rastatt): 3. Preis, Anna Dörr (Rastatt): 3. Preis, Josefin Lindow (Rastatt): 3. Preis. Kategorie Bläser-Ensemble, gemischte Besetzung, Altersgruppe IB: Lara-Marie Rettberg (Rastatt): 1. Preis, Marla Heitz (Rastatt): 1. Preis, Nils Rettberg (Rastatt): 1. Preis. Kategorie Baglama-Ensemble, Altersgruppe IB: Elif Dudu (Wiesloch): 1. Preis, Sudenaz Dudu (Wiesloch): 1. Preis. Kategorie Baglama-Ensemble, Altersgruppe II: Hasan Caglar (Wiesloch): 1. Preis LW, Cem Kaygusuz (Mühlhausen): 1. Preis LW, Onur Kaygusuz (Mühlhausen): 1. Preis LW, Acelya Bilmea (Emmendingen): 1. Preis LW, Helin Uzunsakal (Freiburg): 1. Preis LW, Lorin Uzunsakal (Freiburg): 1. Preis LW, Gicek Eren Tanc (Kenzingen): 1. Preis LW, Pinar Aylin Atik (Walldorf): 1. Preis LW, Lara Asan (Wiesloch): 1. Preis LW, Rojin-Sila Bozal (St. Leon-Rot): 1. Preis LW, Sultan Lara Deligöz (Mühlhausen): 1. Preis, Rojda Sahin (Leimen): 1. Preis, Eftelya Tulgar (Bruchsal): 1. Preis, Irem Dogan (St. Leon-Rot): 1. Preis. Kategorie Baglama-Ensemble, Altersgruppe III: Selin Bayram (Offenburg): 1. Preis LW, Rojin Talan (Offenburg): 1. Preis LW, Aylin Bayram (Offenburg): 1. Preis LW. Kategorie Baglama-Ensemble, Altersgruppe IV: Rojin-Nimet Demir (Leimen): 1. Preis LW, Sarya-Helin Dursun (Walldorf): 1. Preis LW, Rojhat Sümbül (Walldorf): 1. Preis LW, Özcan Usak (Walldorf): 1. Preis LW. Kategorie Baglama-Ensemble, Altersgruppe V: Betül Toker (Eschelbronn): 1. Preis LW, Sevda Toker (Eschelbronn): 1. Preis LW. Kategorie Neue Musik, Altersgruppe IV: Flavius Wagner (Baden-Baden): 1. Preis LW, Anna Bagger (Ettlingen): 1. Preis LW, Bernard Bagger (Ettlingen): 1. Preis LW, Mafalda Kühn (Ötigheim): 1. Preis LW.

