Sanierung statt Neubau

Rastatt (ema) - Für die einen steht schon ein nahezu neues Gebäude bereit; die anderen warten sehnlichst darauf, ein ordentliches Arbeitsumfeld zu bekommen: Die Rede ist von den Kripo-Beamten der Polizei und des Finanzamts in Rastatt. Für beide Behörden zeichnen sich jetzt konkrete Perspektiven ab. Klar ist: Ein neu gebautes Finanzamt wird es nicht geben. Man kann schon in Jahrzehnten rechnen für den Zeitraum, in dem die Rastatter Finanzbeamten auf Besserung hoffen. Ihr Domizil Bahnhofstraße 21/23 ist in einem maroden Zustand. Trotz mancher politischer Initiative wollte der Durchbruch nicht gelingen. Immerhin gab vor drei Jahren der damalige Finanz-Staatssekretär Ingo Rust (SPD) ein Signal der Zuversicht. Vordringliche Maßnahmen, insbesondere die Ertüchtigung des Brandschutzes, sollten baldmöglichst angepackt werden. Ansonsten sollte eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt werden, mit der man die Varianten Neubau und Generalsanierung vergleichen wollte - unter Berücksichtigung von Faktoren wie Verkaufserlöse und Energieeinsparungen. Das Ergebnis liegt mittlerweile vor, wie Eckhard Salzwedel von Vermögen und Bau in Baden-Baden auf BT-Nachfrage erklärte. Das Land Baden-Württemberg wird an der Doppelimmobilie in der Bahnhofstraße festhalten und sie im Bestand sanieren. Die wichtigsten Punkte im Pflichtenheft: Fenster- und Fassadensanierungen, neue Heizung und Elektroleitung, frisches WC, Einbau eines Aufzugs sowie diverse Umbauten, um etwa den Sozialraum vom Keller nach oben zu verlegen. An die drei Millionen Euro wird das Land investieren. Salzwedel zufolge hätte man am liebsten in einem Zug durchgearbeitet. Doch dann hätten die Beschäftigten während der Bauphase ausziehen müssen. So aber werden sich die Arbeiten bis ins Jahr 2020 hinziehen. Der Startschuss ist noch in diesem Jahr vorgesehen. Hätten die Finanzbeamten tatsächlich ausgelagert werden müssen, hätte das Land wohl auf eine Immobilie in der Rauentaler Straße zurückgreifen können, wo derzeit das Kriminalkommissariat untergebracht ist. Das Gebäude sollte eigentlich längst geräumt sein. Grund: Nach der Polizeireform, die mit der Auflösung der in Rastatt stationierten Direktion verbunden war, sollten die Kripo-Beamten von der Rauentaler Straße in den Anbau in der Rheintorstraße ziehen, der 2010 in Betrieb genommen worden war. Der Umzug verzögerte sich immer wieder - was zum Teil mit Umbaumaßnahmen für die Kripo begründet wurde. Diese Arbeiten seien mittlerweile abgeschlossen, wie es aus dem Polizeipräsidium Offenburg heißt. Allerdings hätten zuletzt die Vorbereitungen für den G20-Gipfel am 17. und 18. März in Baden-Baden die Verlagerung vereitelt. Der Umzug soll aber noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Zuletzt war davon die Rede, dass rund 45 Mitarbeiter des Kriminalkommissariats und neun Kriminaltechniker ihren Arbeitsplatz vom Industriegebiet in die Innenstadt verlegen werden.

